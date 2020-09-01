İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu

01 Eylül 2020

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,84 oranında arttı.

2019 Ağustos ayına göre 2020 Ağustos ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 11,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 10,35 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1,16, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 1,10, Konut harcamalarında yüzde 1,07, Gıda Harcamalarında yüzde 0,84, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,21 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -2,06, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -0,88 azalış görüldü.

Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Ağustos 2020'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Madenler Grubunda yüzde 5,25, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,54, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,70, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 0,39, Mensucat Grubunda yüzde 0,33, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,27, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,24 artış görüldü.