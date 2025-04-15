İstanbul’un en pahalı caddesi değişmedi: Zirvede hangi cadde var?

Cushman & Wakefield | TR International, İstanbul’un üç ana alışveriş caddesi olan Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi’ni mercek altına aldığı "İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu"nun 11’inci sayısını yayımladı.

Rapora göre, 2024 yılında bu üç bölgede toplam kiralama hacmi metrekare bazında yaklaşık 12 bin m²’ye gerileyerek 2014’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Yüksek doluluk oranları ve sınırlı arz nedeniyle kiralama faaliyetlerinin yavaşladığı, mağazaların mevcut lokasyonlarını koruma eğiliminde olduğu belirtilen raporda, buna rağmen birincil kira seviyelerinin son sekiz yılın en yüksek düzeyinde kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Boş mağaza sayısı azalıyor

2024 yılında tüm caddelerde kentsel dönüşümde olan mağazaların yüzde 24’ü, boş mağazaların ise yüzde 34’ü kiralandı. İşlem hacimleri geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında gerileme kaydederken, kiralama sayısı 2024'te 51 adetle sınırlı kaldı. 2020’de 128 olan işlem sayısı, bu alandaki düşüşün sürdüğünü gösteriyor.

Caddelere göre ayrışan eğilimler

Rapora göre, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı’nda işlem sayısı düşerken kiralanan alanların ortalama büyüklüğü artış gösterdi. Bu durum, markaların daha büyük metrekareli mağazalara yöneldiğini ortaya koydu.

Öte yandan Bağdat Caddesi’nde, kentsel dönüşümün etkisiyle mağaza bulmakta zorlanan markaların daha küçük alanlara yöneldiği ve kiralama işlemlerinde hafif bir artış yaşandığı gözlendi.

Yeme-içme sektörü kiralamalarda öne çıktı

2024 yılı kiralama işlemleri sektör kırılımında da dikkat çekici değişimler barındırıyor. Giyim ve ayakkabı sektörü yüzde 36 ile en fazla payı alırken, yeme-içme sektörü geçen yıla göre yüzde 23’ten yüzde 32’ye yükselerek ikinci sıraya yerleşti.

Yaya trafiğinde İstiklal ve Nişantaşı öne çıktı

Yıl boyunca yaya trafiğinde İstiklal Caddesi ve Nişantaşı artış kaydederken, Bağdat Caddesi’nde ise düşüş yaşandı.

İstiklal Caddesi, hafta içi günlük ortalama 207 bin, hafta sonu 313 bin 500 ziyaretçi ile aylık 7,5 milyon, yıllık 90,1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

Nişantaşı, hafta sonu yaya trafiğinde yüzde 59 artış kaydederek yıllık 36,2 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Bağdat Caddesi ise kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları nedeniyle hafta içi yüzde 40, hafta sonu yüzde 35 oranında ziyaretçi kaybı yaşadı. Caddenin yıllık ziyaretçi sayısı 31,4 milyona geriledi.

Abdi İpekçi Caddesi, Avrupa'yı geride bıraktı

Raporda, Nişantaşı’nda yer alan Abdi İpekçi Caddesi’nin aylık 250 dolar/metrekare ile İstanbul’un en yüksek birincil kira seviyesine sahip lokasyonu olduğu belirtildi. Bu rakam, Amsterdam, Prag ve Helsinki gibi Avrupa’nın önde gelen alışveriş caddelerinin üzerine çıkmış durumda.

Onu İstiklal Caddesi (220 $/m²) ve Bağdat Caddesi (150 $/m²) izliyor.

Kentsel dönüşüm yeni arz getirecek

Raporda ayrıca 2025 yılı itibarıyla tamamlanması beklenen kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte caddelerde yeni arzın devreye girmesi ve cadde mağazacılığına yönelik talebin güçlenmesi öngörülüyor. Bu gelişmenin, talebin arzı aştığı mevcut dengeyi daha sürdürülebilir hale getireceği vurgulanıyor.