İstanbul'un enflasyonu yüzde 1,78 arttı

01 Kasım 2019

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Ekim ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 16,75, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 18,52 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,28, toptan fiyatlar ise yüzde 6,77 arttı.

Giyim harcamaları yüzde 10,50 arttı

Ekim 2019’da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Giyim Harcamalarında yüzde 10,50, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 3,67, Konut harcamalarında yüzde 2,01, Gıda arcamalarında yüzde 1,39, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,81, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,09, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,07 artış, Kültür Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 2,93 azalış görülmüştür.



Ekim 2019’da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre Kimyevi maddeler grubunda yüzde 7,58, Mensucat grubunda yüzde 3,23, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,61, Yakacak ve Enerji maddeleri grubunda yüzde 1,90, Madenler grubunda yüzde 1,40, İnşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,37 artış, Gıda maddeleri grubunda yüzde -0,08 azalış görülmüştür.