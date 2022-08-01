İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.1

İstanbul'un enflasyonunda yükseliş temmuz ayında da sürdü. İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.1 artış gösterdi. Böylece 1998 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı.

İTO'nun yayımladığı perakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdi. Böylelikle bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aylık değişim ise yüzde 4,09 olarak kaydedildi.