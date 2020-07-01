İstanbul'un haziran enflasyonu yüzde 13 arttı

01 Temmuz 2020

İstanbul Ticaret Odası, Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,07 artarken, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,29 oranında azaldığını bildirdi.



İTO'dan yapılan açıklamaya göre aynı ayda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme

İndeksinde yüzde 12,97, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 6,61 olarak gerçekleşti.



Açıklamada şöyle denildi:



Haziran 2020’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamalarında yüzde 3,20, Konut harcamalarında yüzde 1,75, Giyim Harcamalarında yüzde 1,32, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 0,97, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -2,39 ve Gıda Harcamalarında yüzde -1,15 azalış görülmüştür. Diğer Harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmemiştir.



Haziran 2020’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Madenler Grubunda yüzde 2,19, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 0,95, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,34, Mensucat Grubunda yüzde 0,04 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -12,07, Gıda Maddeleri grubunda yüzde -3,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde -1,72 azalış görülmüştür."