İstanbul'un iki yakasına 'Mobilya İhtisas OSB' talebi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı değerlendirmede, ocak-temmuz döneminde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının 4,72 milyar dolara ulaştığını, mobilyanın bu rakamdan 2,71 milyar dolar pay aldığını kaydetti.

Özkan, geçen yıl sektörün toplam ihracatının 6,9 milyar dolar olduğunu, 2021'in ilk yarısında ihracatta yüzde 30'luk büyüme yakaladıklarını belirterek, "Yıl sonunda 8-9 milyar dolar seviyelerine ulaşılmasını bekliyoruz. Sektörümüz şu anda yüzde 90 kapasiteyle hem iç pazar hem de ihracat için üretim gerçekleştiriyor. Artan taleplere karşı ilerleyen dönemde küresel firmaların üretim süreçlerini ülkemize kaydırabileceğini öngörüyoruz. Kapasitemiz; üretim yerlerinin düzenlenmesi, insan kaynağının artması ve fuarlara katılımla yüzde 100 seviyelerine çıkabilir" dedi.

Erkan Özkan, Türk mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçısının çok güçlü olduğunu fakat İstanbul içerisinde dağınık şekilde yer almaları ve üretim alanlarının küçük kalması sebebiyle sorunlar yaşandığını söyledi.

Üretim yerlerini genişletmek için büyük mücadele verdiklerini dile getiren Özkan, "İhracat rakamlarımızı yakın zamanda 10 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz ancak bunun için yeterli üretim alanımızın olması gerekiyor. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasına birer 'mobilya organize sanayi bölgesi kurulmasını' istiyoruz. Böylelikle üreticilerimiz hem bir arada olabilir hem de geniş üretim alanlarıyla kapasitemizi en üst seviyeye çıkarabiliriz" diye konuştu.