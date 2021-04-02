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İstanbul'un mart ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242  ürünün 95'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120  ürünün fiyatı ise değişmedi. En çok zam karnabahara gelirken, en çok salatalık fiyatı geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve  kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Mart ayında İstanbul'da  perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve  değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242  ürünün 95'inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 120  ürünün fiyatı ise değişmedi.

Karnabahar fiyatı yüzde 35,8 arttı; salatalık yüzde 22,5 ucuzladı

Mart ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt  grubunda yer alan Karnabahar yüzde 35,76 ile fiyatı en fazla artış  gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler  aynı gruptan yüzde 27,54  ile sivri biber, Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,09 ile  çarşaf takımı, aynı gruptan yüzde 15,97 ile yorgan, Gıda Harcamaları  grubundan yüzde 12,28 ile limon ve yüzde 12,14 ile mandalina olmuştur.

2021 Mart ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt  grubunda yer alan salatalık yüzde -22,49 gerileme göstererek fiyatı en  fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler  aynı gruptan yüzde -16,99  ile bakla, yüzde -12,36 ile taze fasulye, yüzde -9,40 ile patlıcan ve  yüzde -7,55 ile kabak olmuştur.