İstanbul'un ortasında silahlı çatışma! Beş kişi yaralandı

İstanbul'un Şişli ilçesindeki Harbiye Mahallesi Vali Konağı Caddesi'nde restoranda yemek yiyen A.E.Ö. ile F.Ü arasında daha önceki bir husumetten kaynaklanan tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, restoran dışında silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflardan F.Ü. ile o sırada yoldan geçen E.D, H.D, S.D. ve A.G. silahla yaralandı. Yaralılardan birinin Rus vatandaşı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Polis, şüpheli A.E.Ö.'yü olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.