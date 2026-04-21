İstanbul'un partneri Marmara illeri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı koordinasyonunda yü­rütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsa­mında, Marmara Bölgesi’ndeki illerin potansiyeli ortaya çıkarı­larak bölgenin yatırım üssü nite­liği pekiştirilecek, böylece İstan­bul’un kalkınmadaki yükü diğer şehirler tarafından da paylaşıla­cak. Program kapsamında, Mar­mara Bölgesi’ndeki 11 ilde yerel üretim potansiyelinin değerlen­dirilmesi amacıyla destekler ve­rilecek. Böylece bölgedeki illerin potansiyelinin ortaya çıkarılma­sı, bölgenin yatırım üssü niteliği­nin pekiştirilmesi ve stratejik ya­tırımlara hız kazandırılması he­defleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı koordinasyonunda yürütülen programla, belirlenen alanlar­daki yatırımlara boyutuna göre vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kar payı kat­kısından yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak.

Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50’si kadar vergi indirimi sağlanması öngö­rülüyor. Başvurular, 15 Mayıs’a kadar “https://yerelkalkinma­hamlesi.sanayi.gov.tr” internet adresi üzerinden gerçekleştiri­lebilecek.

İstanbul'da kültür endüstrisi, Bursa'da kauçuk ürünler

Programa göre İstanbul’da gi­rişimcilik ekosistemini destek­leyecek büyük ölçekli ortak hiz­met alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrile­rine yönelik yatırımlarla tasarım ve döngüsel üretim odaklı atöl­ye projeleri öncelikli olarak des­teklenecek. Bursa’da destek veri­lecek alanlar olarak, havacılık ve savunma sanayisine yönelik alt sistem bileşenleri üretimi, yük­sek katma değerli kauçuk ürün­ler, taşıt soğutma sistemi parça­ları ile teknik tekstil ve fonksiyo­nel kumaş üretimi öne çıkıyor.

Çanakkale’de yeşil hidrojene destek

Çanakkale’de ağaç ve orman ürünlerinden katma değerli üre­tim, asgari 2 bin küçükbaş en­tegre süt hayvancılığı, yeşil hid­rojen ve türevleri ile zeytin ve atıklarından yenilikçi ürün ge­liştirme yatırımlarına destek sağlanacak.

Sanayinin öne çıkan merkez­lerinden Kocaeli’de yüksek ni­telikli elektrikli ve piroteknik cihaz üretimi, raylı sistemlere yönelik elastomer bazlı ürün­ler, su geri kazanım teknolojileri ile deprem dayanımına yönelik yüksek teknoloji ürünleri ve test altyapıları teşvik edilecek.

Sakarya’da akıllı ölçüm sis­temleri, araçlara yönelik sani­tasyon teknolojileri, tarımsal ürün ve atıklardan katma değerli üretim ile endüstriyel gıda işle­me makineleri ve kritik bileşen­lerin üretimi desteklenecek.

Balıkesir’de jeotermal sera, Tekirdağ’da tıbbi cihaz üretimi

Balıkesir’de desteklenecek alanlar arasında, asgari 20 dekar entegre jeotermal sera yatırım­ları, entegre kırmızı et işleme te­sisleri, termal turizm konseptli konaklama ve kongre merkezleri ile zeytinyağı lisanslı depoculuk projeleri öne çıkıyor.

Tekirdağ’da motorlu taşıt ak­sam ve parçaları, savunma ve si­vil havacılık sanayisine yönelik yapısal bileşenler, tekstil maki­neleri ve tıbbi cihaz üretimi des­teklenecek alanlar arasında yer alıyor. Yalova’da deniz araçları kritik parçalarının üretimi, ta­rımsal ürünlerden katma değerli üretim, sera malzemeleri ile ter­mal kaynaklara dayalı konakla­ma ve sağlık yatırımları teşvik edilecek. Bilecik’te asgari 1000 küçükbaş hayvancılık, mermer atıklarının değerlendirilmesi, tarımsal ürünlerden katma de­ğerli üretim ve teknik seramik ürünleri üretimi desteklenecek öncelikli yatırım alanları arasın­da bulunuyor.

Trakya’da hayvancılık yatırımlarına destek

Kırklareli’nde asgari 500 büyükbaş entegre hayvancılık, orman ürünleri ve modüler mobilya üretimi, üzüm ve yan ürünlerinden katma değerli üretim ile endüstriyel süt ürünleri yatırımları destek kapsamına alındı.

Edirne’de asgari 500 büyükbaş hayvancılık yatırımları, akıllı tarım teknolojileri, izolasyon malzemeleri üretimi ile tahıl ürünlerinden yüksek katma değerli üretim projelerine teşvik verilecek.

Programla Marmara Bölgesi’nin üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesinin artırılması, iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece, bölgedeki diğer illerin İstanbul’un kalkınma yolundaki öncülüğüne eşlik etmeleri hedefleniyor.