İstanbul'un simge köprülerine sürpriz talip: Yabancı yatırımcılar devrede
Özelleştirilmesi planlanan İstanbul'un simge yapıları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün işletme haklarının devrine yönelik süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Bloomberg'in haberine göre ilk yabancı yatırımcılar ve yerli ortaklar şekillenmeye başlarken, dev özelleştirmenin dört ayrı paket halinde ihaleye çıkması bekleniyor.
İstanbul'un iki boğaz köprüsünü de kapsayan dev özelleştirme programında hazırlıklar hız kazandı.
Bloomberg'in haberine göre Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme hakları için yapılacak ihaleye katılmayı değerlendiriyor.
Türk şirketiyle ortaklık planı
Habere göre Meridiam, ihaleye girmek için Makyol İnşaat ile bir konsorsiyum kurmayı planlarken kaynaklar, başka Türk şirketlerinin de yabancı yatırımcılarla benzer ortaklıklar üzerinde çalıştığını belirtiyor.
İhale sürecinde sona yaklaşıldı
Kaynaklara göre, iki köprünün ve otoyol ağının bazı bölümlerinin işletme haklarının satışında resmi ihale sürecinin başlaması için de sona yaklaşıldı. Köprü ve otoyollar dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılabilecek. Özelleştirme sürecinin danışmanlığını ise Ernst & Young (EY) yürütüyor.
2012'deki satış gerçekleşmemişti
Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi 2012 yılında da gündeme gelmiş, köprülerin 2 bin kilometre otoyol ile birlikte özelleştirilmesi için yapılan girişimde 5,7 milyar dolarlık bir teklif kabul edilmişti. Ancak o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 milyar doların altındaki bir satışın “vatana ihanet” olacağını söylemesi üzerine satış gerçekleşmemişti.