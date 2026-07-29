İstanbul'un simge köprülerine sürpriz talip: Yabancı yatırımcılar devrede

İstanbul'un iki boğaz köprüsünü de kapsayan dev özelleştirme programında hazırlıklar hız kazandı.

Bloomberg'in haberine göre Fransız altyapı yatırım şirketi Meridiam SAS, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bazı otoyolların işletme hakları için yapılacak ihaleye katılmayı değerlendiriyor.

Türk şirketiyle ortaklık planı

Habere göre Meridiam, ihaleye girmek için Makyol İnşaat ile bir konsorsiyum kurmayı planlarken kaynaklar, başka Türk şirketlerinin de yabancı yatırımcılarla benzer ortaklıklar üzerinde çalıştığını belirtiyor.

İhale sürecinde sona yaklaşıldı

Kaynaklara göre, iki köprünün ve otoyol ağının bazı bölümlerinin işletme haklarının satışında resmi ihale sürecinin başlaması için de sona yaklaşıldı. Köprü ve otoyollar dört ayrı paket halinde ihaleye çıkarılabilecek. Özelleştirme sürecinin danışmanlığını ise Ernst & Young (EY) yürütüyor.

2012'deki satış gerçekleşmemişti

Boğaz köprülerinin özelleştirilmesi 2012 yılında da gündeme gelmiş, köprülerin 2 bin kilometre otoyol ile birlikte özelleştirilmesi için yapılan girişimde 5,7 milyar dolarlık bir teklif kabul edilmişti. Ancak o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 milyar doların altındaki bir satışın “vatana ihanet” olacağını söylemesi üzerine satış gerçekleşmemişti.