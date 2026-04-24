İstanbul’un yaşlılık raporu: Gelir ve sağlıkta çarpıcı eşitsizlik

İstanbul’da yaşlanan nüfusla birlikte sosyal ve ekonomik sorunlar daha görünür hale geliyor. İstanbul Planlama Ajansı’nın “İstanbul’da Yaşlılıkta İyilik Hali” araştırması, 65 yaş ve üzeri bireylerin yaşam koşullarına dair dikkat çekici veriler sundu. 752 kişiyle yapılan çalışmada, özellikle gelir düzeyi ile sağlık algısı arasındaki fark öne çıktı.

Gelir farkı sağlığı doğrudan etkiliyor

Araştırmaya göre katılımcıların yalnızca yüzde 35,6’sı sağlığını “iyi” olarak değerlendiriyor. Ancak bu oran üst gelir grubunda yüzde 62,7’ye çıkarken, alt gelir grubunda yüzde 17,1’e kadar düşüyor. Bu tablo, sosyoekonomik eşitsizliğin sağlık üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.

Ekonomik zorluklar hayatı sınırlıyor

Yaş almış bireylerin yüzde 38,2’si geçinemediğini belirtirken, yüzde 22,7’si ihtiyaç duyduğu ilacı alamıyor. Katılımcıların yüzde 48,5’i maddi nedenlerle memleketine gidemediğini ifade ederken, yüzde 36,8’i yeterli beslenemediğini, yüzde 25,9’u ise faturalarını ödeyemediğini söyledi. Kültürel etkinliklere katılamayanların oranı ise yüzde 45,3 olarak kaydedildi.

Kadınlarda psikolojik destek ihtiyacı daha yüksek

Araştırma, psikolojik sağlık alanında da önemli bir farkı ortaya koydu. Psikolojik destek ihtiyacı duyan kadınların oranı yüzde 34,8 iken, erkeklerde bu oran yüzde 17,6’da kaldı. Ancak bu hizmete erişebilenlerin oranı yalnızca yüzde 4,9 oldu.