İşte dünyanın en zengin 25 ülkesi

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı listeye göre, 2023’te ortalama kişi başına düşen GSYİH 13 bin 920 dolar oldu. Bu rakam 2022’de 13 bin 400 dolar, 2020’de 11 bin 160 dolardı. Kişi başına düşen GSYİH’e göre en zengin 25 ülkenin sıralandığı listenin başını 128 bin 820 dolarla 634 bin nüfuslu Lüksemburg çekiyor.

Bir dönemin çelik üreticisi olan Lüksemburg’un refahı, finans sektörünün tercih ettiği yeni ülke olduğundan bu yana arttı. Onu 106 bin 998 dolarla İrlanda, 94 bin 835 dolarla İsviçre takip ediyor. Lüksemburg’la listenin sonunda olan Burundi’nin arasında tam 415 kat fark bulunuyor.