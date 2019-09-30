İşte ekonomide 3 yıllık hedefler
Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını 'Değişim Başlıyor' olarak açıkladı. Albayrak, yılı yüzde 12 enflasyon ve yüzde 0,5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı'nın bu yılki ana temasını "Değişim Başlıyor" olarak açıkladı.
Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak belirlendi.
Bakan Albayrak, 2019 yılını yüzde 0,5 büyüme ile tamamlamayı planladıklarını belirterek sonraki 3 yıl için yüzde 5'er büyüme hedefi belirlediklerini açıkladı.
Ana tema; 'Değişim Başlıyor'
Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:
- Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi oldukça başarılı bir şekilde uyguladık.
- Bu yılki programın ana teması; 'Değişim Başlıyor'
- Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.
- Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.
BÜYÜME PROJEKSİYONU
- Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.
- 2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.
- 2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.
- 2021 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.
- 2022 yılında yüzde 5 büyüme hedefliyoruz.
- 2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 40'ı hayata geçirildi.
- 2019 yılında hayata geçmesi planlanan 53 eylemden 13'ünde ilerleme kaydedildi.
ENFLASYON PROJEKSİYONU
- Enflasyonu artık yüzde 5'in altına çekmek temel hedefimiz olmayı sürdürüyor
- Enflasyonda 2019'u yüzde 12'lik bir enflasyonla geride bırakmayı hedefliyoruz.
- Enflasyonda 2020'yi yüzde 8,5 olarak revize ettik.
- Enflasyonda 2021 hedefi yüzde 6,0, 2022 hedefi yüzde 4,9.
- Mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için tedbirler alacağız.
- Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak
- Sera yatırımlarını teşvik edeceğiz.
- Hal ve perakende yasasını en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacağız.
CARİ DENGE PROJEKSİYONU
- 2019'da cari denge/GSYH beklentisi %0,1
-2020 cari denge/GSYH beklentisi -%1,2
- 2022 cari denge/GSYH beklentisi %0,0
- İthal ara malların üretimi konusunda çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor
- Lojistik master planı hazırlanacak
- Cari denge öncelikli uygulamaları artırarak devam ettireceğiz.
BÜTÇE PROJEKSİYONU
- 2019 merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH beklentisi %2,9
- 2020 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi %2,9
- 2021 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi %2,5
- 2022 merkezi yönetim bütçe açığı/ GSYH beklentisi %1,5
- Vergi reformu ile ilgili adımları atmaya başlıyoruz
- Vergi denetimlerinin etkinliği artırılacak.
İSTİHDAM/İŞSİZLİK PROJEKSİYONU
- İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak.
- 2019'da işsizlik tahmini %12,9
- 2020'de işsizlik tahmini %11,8
- 2021'de işsizlik tahmini %10,6
- 2022'de işsizlik tahmini %9.
"Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız"
- İstanbul finans merkezini 2021 yılı sonuna doğru devreye alacağız
- Tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak
- Bankaların aktif kaliteleri için 2020 yeni bir başlangıç olacak
- Sermaye piyasaları derinleştirilecek
Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız.
Dolarizasyona karşı tedbir setini devreye alacağız.