İşte en büyük 100 internet şirketi

04 Şubat 2020

Türkiye’de yayın hayatına başlayan FAST Company Dergisi, ilk sayısında ilk kez olarak Türkiye’de cirolarına göre internet sektörünün büyük şirketlerini açıkladı. Çalışmada ilk 10 şu şirketlerden oluştu.

‘En Büyük 100 İnternet Şirketi’ araştırmasında 6.5 milyar TL üstü kategorisinde tek başına yer alan Nesine, çalışmanın birincisi oldu. 5.5-6.5 milyar TL aralığında Trendyol, Hepsiburada, Google yer alırken, 5-5.5 milyar TL kategorisinde N11, Peak Games bulunuyor. 4.5-5 milyar TL ciro aralığında Facebook ve Bilyoner, 4-4.5 milyar TL aralığında da Gittigidiyor yer aldı. 2.5-3 milyar TL aralığında ciroda ise Yemeksepeti bulunuyor.