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İşte en büyük 100 internet şirketi

Türkiye’de yayın hayatına başlayan FAST Company Dergisi, ilk sayısında ilk kez olarak Türkiye’de cirolarına göre internet sektörünün büyük şirketlerini açıkladı.

İşte en büyük 100 internet şirketi
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Türkiye’de yayın hayatına başlayan FAST Company Dergisi, ilk sayısında ilk kez olarak Türkiye’de cirolarına göre internet sektörünün büyük şirketlerini açıkladı. Çalışmada ilk 10 şu şirketlerden oluştu.

‘En Büyük 100 İnternet Şirketi’ araştırmasında 6.5 milyar TL üstü kategorisinde tek başına yer alan Nesine, çalışmanın birincisi oldu. 5.5-6.5 milyar TL aralığında Trendyol, Hepsiburada, Google yer alırken, 5-5.5 milyar TL kategorisinde N11, Peak Games bulunuyor. 4.5-5 milyar TL ciro aralığında Facebook ve Bilyoner, 4-4.5 milyar TL aralığında da Gittigidiyor yer aldı. 2.5-3 milyar TL aralığında ciroda ise Yemeksepeti bulunuyor.

En Büyük 100 İnternet Şirketi
6.5 Milyar TL Üstü
1  Nesine
5.5-6.5 Milyar TL arası
2  Trendyol
3 Hepsiburada
4 Google
5-5.5 Milyar TL arası
5  N11
6  Peak Games
4.5-5 Milyar TL Arası
7 Facebook
8 Bilyoner
4-4.5 Milyar TL
9 Gittigidiyor
2.5-3.0 Milyar TL
10 Yemeksepeti
1.2-1.5 Milyar TL
11 Ebebek
12 EPTTAvm
1.0-1.2 Milyar TL
13 Gram Games
14 Sahibinden
15 Obilet
16 Morhipo
17 Misli
18 Modanisa
750 milyon- 1 Milyar TL
19 Sefamerve
20 Tuttur.com
21 Getir
600-750 Milyon TL
22 En Uygun
23 Sigortam.net
24 İkinci Yeni
500-60 Milyon TL
25 Çiçek Sepeti
26 BiletAll
27 Netflix
400-500 Milyon TL
28 İste Gelsin
29 Tatilbudur.com
30 Tatilsepeti.com
31 Nerede 
32 Ucuza Bilet
33 Amazon.com.tr
300-400 Milyon TL
34  Avansas
35  Sanalpazar
250-300 Milyon TL
36  Linkedin
37  OtelZ
38  Mynet
39 Bitaksi
40 Gezimanya
200-250 Milyon TL
41 Borusan Eta Lojistik
42 Vivense
43 Oppsgenie
44 Armut
45 Scotty
46 Insider
47 Garajyeri
150-200 Milyon TL
48 Odamax
49 Glove
50 Iyzico
51 Tatil
52 Otelmax
53 Papara
54 Gardırop
55 Lidyana
100-130 Milyon TL
56 Dolap
57 Garaj Sepeti
58 Supplementler
59 Gezinomi
60 Aero
61 Turna
62 Ucakbileti
63 İnce Hesap
64 Banabi
75-100 Milyon TL
65 Modacruz
66 Foriba
67 Şifa Market
68 Kitap Seç
69 Connected2
70 Neredennereye
71 Turk Para
72 Oley
73 VCount
74 Yolcu360
75  Martı
76 Ofis.com
77 Birebin
78 Gamegos Games
50-75 Milyon TL
79 Moov
80 Maçkolik
81 Commencis
82 Kitapyurdu
83 Hopi
84 Nadir Kitap
85 Tatil Vitrini
40-50 Milyon TL
86 PayTR
87 Düğün
88 Son Teklif
89 Babil
30-40 Milyon TL
90 Narcade Games
91 Enocta
92 Webdenal
93 Onedio
94 Birleşik Ödeme
20-30 Milyon TL arası
95 İninal
96 Hotelrunner
97 Dekorazon
98 Apsiyon
99 Pratik İşlem
100 Alotech

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