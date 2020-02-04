İşte en büyük 100 internet şirketi
Türkiye’de yayın hayatına başlayan FAST Company Dergisi, ilk sayısında ilk kez olarak Türkiye’de cirolarına göre internet sektörünün büyük şirketlerini açıkladı.
Türkiye’de yayın hayatına başlayan FAST Company Dergisi, ilk sayısında ilk kez olarak Türkiye’de cirolarına göre internet sektörünün büyük şirketlerini açıkladı. Çalışmada ilk 10 şu şirketlerden oluştu.
‘En Büyük 100 İnternet Şirketi’ araştırmasında 6.5 milyar TL üstü kategorisinde tek başına yer alan Nesine, çalışmanın birincisi oldu. 5.5-6.5 milyar TL aralığında Trendyol, Hepsiburada, Google yer alırken, 5-5.5 milyar TL kategorisinde N11, Peak Games bulunuyor. 4.5-5 milyar TL ciro aralığında Facebook ve Bilyoner, 4-4.5 milyar TL aralığında da Gittigidiyor yer aldı. 2.5-3 milyar TL aralığında ciroda ise Yemeksepeti bulunuyor.
|En Büyük 100 İnternet Şirketi
|6.5 Milyar TL Üstü
|1
|Nesine
|5.5-6.5 Milyar TL arası
|2
|Trendyol
|3
|Hepsiburada
|4
|5-5.5 Milyar TL arası
|5
|N11
|6
|Peak Games
|4.5-5 Milyar TL Arası
|7
|8
|Bilyoner
|4-4.5 Milyar TL
|9
|Gittigidiyor
|2.5-3.0 Milyar TL
|10
|Yemeksepeti
|1.2-1.5 Milyar TL
|11
|Ebebek
|12
|EPTTAvm
|1.0-1.2 Milyar TL
|13
|Gram Games
|14
|Sahibinden
|15
|Obilet
|16
|Morhipo
|17
|Misli
|18
|Modanisa
|750 milyon- 1 Milyar TL
|19
|Sefamerve
|20
|Tuttur.com
|21
|Getir
|600-750 Milyon TL
|22
|En Uygun
|23
|Sigortam.net
|24
|İkinci Yeni
|500-60 Milyon TL
|25
|Çiçek Sepeti
|26
|BiletAll
|27
|Netflix
|400-500 Milyon TL
|28
|İste Gelsin
|29
|Tatilbudur.com
|30
|Tatilsepeti.com
|31
|Nerede
|32
|Ucuza Bilet
|33
|Amazon.com.tr
|300-400 Milyon TL
|34
|Avansas
|35
|Sanalpazar
|250-300 Milyon TL
|36
|37
|OtelZ
|38
|Mynet
|39
|Bitaksi
|40
|Gezimanya
|200-250 Milyon TL
|41
|Borusan Eta Lojistik
|42
|Vivense
|43
|Oppsgenie
|44
|Armut
|45
|Scotty
|46
|Insider
|47
|Garajyeri
|150-200 Milyon TL
|48
|Odamax
|49
|Glove
|50
|Iyzico
|51
|Tatil
|52
|Otelmax
|53
|Papara
|54
|Gardırop
|55
|Lidyana
|100-130 Milyon TL
|56
|Dolap
|57
|Garaj Sepeti
|58
|Supplementler
|59
|Gezinomi
|60
|Aero
|61
|Turna
|62
|Ucakbileti
|63
|İnce Hesap
|64
|Banabi
|75-100 Milyon TL
|65
|Modacruz
|66
|Foriba
|67
|Şifa Market
|68
|Kitap Seç
|69
|Connected2
|70
|Neredennereye
|71
|Turk Para
|72
|Oley
|73
|VCount
|74
|Yolcu360
|75
|Martı
|76
|Ofis.com
|77
|Birebin
|78
|Gamegos Games
|50-75 Milyon TL
|79
|Moov
|80
|Maçkolik
|81
|Commencis
|82
|Kitapyurdu
|83
|Hopi
|84
|Nadir Kitap
|85
|Tatil Vitrini
|40-50 Milyon TL
|86
|PayTR
|87
|Düğün
|88
|Son Teklif
|89
|Babil
|30-40 Milyon TL
|90
|Narcade Games
|91
|Enocta
|92
|Webdenal
|93
|Onedio
|94
|Birleşik Ödeme
|20-30 Milyon TL arası
|95
|İninal
|96
|Hotelrunner
|97
|Dekorazon
|98
|Apsiyon
|99
|Pratik İşlem
|100
|Alotech