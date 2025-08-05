İşte İstanbul'da yaşamanın bedeli... Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 96 bini geçti

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da Yaşam Maliyeti- Temmuz 2025 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 oranında arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 96 bin 599 TL oldu.

Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 96 bini geçti.

Aylık artış oranları

Araştırma sonuçlarına göre, İstanbul yaşamanın maliyeti her ay artış gösterdi. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre ise yüzde 3,35 arttı. 2025 yılına ait aylık değişimler ise şöyle:

Ocak 2025: Yüzde 7,10

Şubat 2025: Yüzde 3,10

Mart 2025: Yüzde 2,38

Nisan 2025: Yüzde 2,91

Mayıs 2025: Yüzde 1,88

Haziran 2025: Yüzde 1,90

Temmuz 2025: Yüzde 3,35

4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti

Megakent İstanbul'da temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 96.599 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.134 lira arttı. 2025 yılında 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti aylara göre şöyle:



Ocak 2025: 82 bin 880 TL

Şubat 2025: 85 bin 453 TL

Mart 2025: 87 bin 485 TL

Nisan 2025: 90 bin 32 TL

Mayıs 2025: 91 bin 722 TL

Haziran 2025: 93 bin 465 TL

Temmuz 2025: 96 bin 599 TL