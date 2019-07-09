İşte liderlerin 'MB ataması' yorumu

09 Temmuz 2019

Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının yankıları devam ediyor. Siyasi parti liderlerinin, bugünkü grup toplantılarındaki konuşmalarına 'TCMB ataması' damga vurdu. MHP lideri Bahçeli, Çetinkaya'nın görevden alınmasını desteklerken, yapılan olumsuz eleştirilere de tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Erdoğan'ı 'Chernobyl' dizisine gönderme yaparak eleştirdi.

Bahçeli: MB Başkanı ayrıcalıklı değildir



Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların tehlikeli bir seviyeye ulaştığını, kriz sever ve kaos bekçilerinin ortaya çıktıklarını vurgulayan MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Merkez Bankası Başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider, devletteki işleyiş budur, böyle de olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı’nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Fiyat istikrarı konusunda sorunlar varsa, enflasyonla mücadele tekliyorsa, Banka kendisini gözden geçirmek, politika enstrümanlarını ve ekonomik müdahale araçlarını sorgulamak durumundadır" diye konuştu. Bahçeli, bir dönem "Kemal Derviş’in emir eri gibi çalışan" CHP’li malum ismin "Merkez Bankasındaki görev değişiminin bedeli ağır olacak" demesinin, kendisi ve bürokratik mazisi gibi "kara mizah" olduğunu dile getirdi.

Akşener'den 'Chernobyl' göndermesi



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Çernobil felaketini anlatan HBO yapımı 'Chernobyl' dizisine göndermede bulunarak Erdoğan'ı eleştirdi: Merkez Bankası Başkanı’nı neden görevden aldılar? Çünkü damadın açıkladığı bütçe açığı hedefini ilk altı ayda doldurdu. Belli ki o parayı seçim öncesinde çar çur ettiler. Şimdi ise gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoluma taş koyma diye görevden aldılar. Yapısal erozyonlara neden olarak devletin itibarını daha da yok etmeyin. Görevden almanız gereken kişinin herkes damadınız olduğunu görüyor, siz de görün. Bakalım gençler anlayacak mı? Yerde grafit var Sayın Erdoğan. İnat ettiğiniz sürece bu iş daha iyiye gitmeyecek. Damat 'enflasyon rakamlarında hedefi tutturduk' diyor. Kıyamet kopsa yine 'dengeleniyoruz' deyip geçecek. Damada göre her şey 3.6 röntgen, her şey ne çok iyi, ne de felaket.

Kılıçdaroğlu: İlk toplantıda faizi sıfırlayın!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın zaten kağıt üzerinde bağımsız olduğunu belirterek, "Erdoğan faizi indir diyor indiriyor yükselt diyor yükseltiyor. Kendi beceriksizliğini bir bürokratın üstüne yıkmaya çalışıyor. Madem faizi indir dedik indirmedi diye aldırdın yeni adama söyle ilk toplantıda faizi sıfırlayın. Vallahi de billahi de alkışlayacağım. Yapsınlar Erdoğan'ın ekonomi tarihine girmesi için kampanya başlatacağım. Elektriğe, suya, çaya, ilaca, süte, patatese zammı Merkez Bankası başkanı mı yaptı?. Sorumluluk Merkez Bankası’nın mı? Sen bu ülkeyi yönetmiyor musun? MB başkanını görevden aldın ama sen çıktın gecikme faizini 10 ayda yüzde 78 arttırdın. Sen o koltukta ne yüzle oturuyorsun" diye konuştu.