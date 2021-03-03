İşte ocak ayında 'teşvik' alan şirketler

Ocak ayında 929 firma ve kuruluşun 14.36 milyar TL yatırım bedelli yeni ve tevsi yatırımları, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren teşvik belgesine bağlandı.

Aralık 2020'de 1,181 firma ve kuruluşa 28.11 milyar TL yatırım bedelli teşvik belgesi verilmişti. Ocak ayında Aralık 2020'ye göre yatırım teşvik belgesi sayısı 252 adet, teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 13.75 milyar TL azaldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ocak ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 14.36 milyar TL, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 941 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam ise Ocak ayında Aralık 2020'ye göre 3,226 kişi azalarak 26,135 olarak tahmin edildi.

Koza Halı'dan yeni dokuma yatırımı

Ocak ayı teşvik belgeleri listesinde dokuma, enerji, tersane ve kamu hizmetleri alanındaki yatırımlar listede en yüksek yatırım bedeline sahip projeler arasında yer alıyor. Listede yeni ve tevsi projelerinde dengeli dağılım göze çarpıyor.

Listeye göre, Ocak ayında en yüksek yatırım bedeliyle teşvik belgesine bağlanan proje, Gaziantep'de, Koza Halı AŞ'nin 500 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 2.7 milyon m2 halı dokuma kapasiteli yeni yatırımı oldu.



Liste kapsamında, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ, 418 milyon TL yatırım bedelli, çeşitli illerde elektrik enerjisi dağıtım altyapısı tevsi projesi için, Tersan Tersanecilik AŞ, Yalova'da 431 milyon TL yatırım bedelli gemi inşa projesi için ve Hisar Sağlık Hizmetleri AŞ, İstanbul'da 390 milyon TL yatırım bedelli tevsi cerrahi hastane yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Listede 300 milyon TL üzeri yatırım bedeline sahip diğer iki proje; Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'de 347 milyon TL yatırım bedelli belediye hizmetleri yatırımı ile NG Kütahya Seramik AŞ'nin Kütahya'da, 328 milyon TL yatırım bedelli seramik karo ve kaldırım taşı üretimine yönelik yeni yatırımı oldu.

Aynı gazetede yayımlanan Ocak'ta tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 249 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 3.43 milyar TL, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 293 milyon dolar, istihdam sayısı ise 9,245 olarak gerçekleşti.