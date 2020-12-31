İşte Oppo'nun Türkiye'deki yeni üretim üssü

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Geçen hafta Türkiye’de üretim yapma kararını açıklayan dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden Oppo, üretim üssünü Tuzla’ya kuruyor. İstanbul’da deri ve gemicilikle ilgili yatırımlarıyla öne çıkan Tuzla, şimdi de Çinli akıllı telefon devi Oppo’ya ev sahipliği yapacak.

Gerek limanın varlığı gerekse bağlantı yollarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir konum seçen Oppo, fabrika binasını da kiraladı. Türkiye’de paketli kuruyemişi başlatan Tadım’ın uzun yıllar üretim yaptığı Tuzla’daki tesisi kiralayan şirket, üretimini bu binada gerçekleştirecek. Edinilen bilgiye göre Oppo, Türkiye’de yatırım yapacağına yönelik kararını açıklamadan çok önce harekete geçti ve Tadım’ın sahibi olan Tekinalp ailesiyle fabrika için anlaşma imzaladı.

DÜNYA’nın görüntülediği cep telefonu üretim üssünü iki ay önce kiralayarak çalışmalara başladı. İlk etapta binanın üretime uygun hale getirilmesine yönelik hazırlıklar yapan şirket, diğer taraftan ihtiyaç duyduğu alanlardaki personele ulaşmak için de iş ilanları veriyor. Güvenlik görevlisinden mühendise kadar birçok alanda işe alım yapan şirket, fabrikada 1000 kişi istihdam edecek.

1 yıldır boştu

50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’ye cep telefonu fabrikası kurmak için kolları sıvayan Oppo’nun üretim üssü olarak seçtiği fabrika bir yıldır boş duruyordu. Kapalı alanıyla birlikte toplam 6 bin 405 metrekare büyüklüğüne sahip fabrika, İstasyon Mahallesi’ndeki Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı’nın hemen yanında.

Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, fabrikanın 2021’de faaliyete geçeceğini doğrulayarak, “2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana olağanüstü teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak” dedi.

İhracat da yapılacak

Akıllı telefon pazarında dünya çapında 40'tan fazla ülkede iddialı bir hedef yürüten Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak yatırım yapma kararı almıştı. 2018 yılı sonunda Türkiye’ye giren şirket, bir yıl gibi kısa bir sürede pazar payını yüzde 8’e ulaştırdı. Etkili reklam ve pazarlama stratejisiyle öne çıkarak Türkiye’deki gelişimini 2020’de daha da artırdı. Acun Ilıcalı’nın oynadığı reklamla dikkatleri üzerine çeken şirket, üretime şubat ayında geçmeyi hedefliyor. Markanın bazı modellerinin üretileceği bu fabrikadan Avrupa’ya ihracat da yapılacak. Geçen hafta Oppo’nun yüksek kapasitede bir üretim planladığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli tedarikçilerin de bu operasyonda görev alacağını açıklamıştı.

Üretimin önü açıldı

Önümüzdeki yıllarda toplamda 10 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesi oluşması beklenen Türkiye’de Güney Koreli Samsung’la birlikte Çinli Xiaomi’nin de üretim için çalışmalar sürdürdüğü biliniyor. Cep telefonu üretiminde önceki hafta yapılan düzenlemeyle yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmişti. Önceki hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik düzenlemelerinde cep telefonu üretimine yönelik maddeler de eklenmişti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatın önü açılmış oldu.

Bölge için kazançlı yatırım olacak

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Oppo’nun fabrika kurmasının sektörün Türkiye’de tanınması açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bölgede ileri teknoloji kullanan firmalarımız oldukça yoğun. Böylesine teknolojik bir fabrikanın Tuzla’da üretime geçiyor olması yenilik getirecek. Ayrıca üretim aşamasında ihtiyaç duyulacak tedarikçi firmalar konusunda da sıkıntı çekilmeyecek. Kazançlı çıkacağımız bir yatırım olacak” dedi.

Tuzla yatırımcıların göz bebeği

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Oppo gibi bir dünya markasının Tuzla’ya gelmesinden çok memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Dünya devi Çinli yüksek teknoloji elektronik şirketi olan Oppo Mobile’ın üretimini Türkiye’ye taşıyarak Tuzla’da yatırım yapacak olması bizleri çok mutlu etti. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecini de göz önünde bulundurursak hem istihdam hem de yan sanayi üretimleri açısından çok önemli katkılar sağlayacak. Tuzlamız, İstanbul’un 8 büyük organize sanayisinden 5’ine ev sahipliği yapıyor. Organize sanayi bölgeleri, yan sanayileri, teknopark, üniversiteler, hava, kara ve deniz ulaşımının kesişme noktası olması, bunun yanında birçok özelliği ile Tuzla yatırımcıların gözbebeği durumunda.”