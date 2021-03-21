İşte TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun piyasalara ilk mesajı

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kavcıoğlu, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak için para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

İşte TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun ilk açıklaması:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun’la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık.

Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin. https://t.co/TLMLrIL5sc pic.twitter.com/5fP0NsfkLy — Şahap Kavcıoğlu (@sahapkavcioglu) March 21, 2021

Bankacılarla bir araya geliyor

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşamüstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak. Reuters'tan Ebru Tuncay'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre toplantının saat 16:00 sıralarında olması bekleniyor.