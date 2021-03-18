İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı konusu merak ediliyor. 9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile işten çıkarma yasağının akibetini belirledi. Bu karara göre işten çıkarma yasağı iki ay süreyle uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17.03.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İki ay uzatılan işten çıkarma yasağı gerekli görülmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.