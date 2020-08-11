İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

11 Ağustos 2020

COVID-19 salgını sürecinde işçilerin haklarını muhafaza etmek için işten çıkarma yasağı uygulamasına geçildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan işten çıkarma yasağının uzatılmasına karar verildi.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, koronavirüs salgını ekonomik önlemleri kapsamında işten çıkarma yasağı başta olmak üzere çalışanları ilgilendiren çok sayıda düzenleme yapılırken, bu uygulamanın uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar uzatıldı.

Bu uygulama gerektiği takdirde 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Bu uygulamanın yanı sıra 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği uygulaması da sektör ayrımı yapılmaksızın 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

İstisna durumlar

İşten çıkarma yasağı uygulamasında bazı özel durumlara karşı istina önlemler de yer alıyor. İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ bu uygulamanın dışında tutulurken, işverenler ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranan işçilerin iş akdine son verebilecekler.

Bunun dışında, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih yasağının istisnaları arasına yer alıyor.

Diğer yandan işten çıkarma yasağına uymayan işverenler, yasağa aykırı olarak fesih yaparsa fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor

Bu süreçte işverenler haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesine karar verirse, sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.