İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek?

İşten çıkarma yasağı konusunda beklenen hamle geldi. COVID-19 pandemisi nedeniyle uygulamaya konan işten çıkarma yasağı uzatıldı. Çalışanların iş kaybını önlemek adına uygulanan kararın 17 Ocak 2021'de sona ermesi planlanırken, vaka sayılarının artışıyla birlikte yeniden tedbirlerin artırılması sonrasında işten çıkarma yasağı iki ay süreyle uzatıldı. Bu karara göre işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021'e kadar devam edecek.

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.