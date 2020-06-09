İşten çıkarma yasağı sürecek, yeni istihdama ilave teşvik

09 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından hazırlığı duyurulan istihdam paketinin Kabine toplantısında ele alındıktan sonra bugün açıklanması bekleniyor. NTV'de yayınlanan habere göre yeni istihdama ilave teşvikin de içinde olduğu bir dizi önlem hayata geçirilecek.

Buna göre, işverenlerin de talepleri doğrultusunda kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılacak. Kısa çalışma ödeneği bir yıl içinde en fazla 3 ay süreyle verilebiliyordu. Kısa çalışma ödeneğinin mevcut yapısı da değiştirilecek.

Salgın döneminde getirilen işten çıkarma (sözleşmenin feshi) yasağı da uzatılacak. Bu yasağın süresi 16 Temmuz'da doluyordu. İlgili yasal düzenlemede Cumhurbaşkanı'na bu süreyi uzatma yetkisi verilmişti.

Yine salgın döneminde getirilen ücretsiz izne çıkarma hakkı kapsamında sözleşmesi feshedilmeden ücretsiz izne çıkarılanlara verilen 1170 TL sosyal destek sürdürülecek.

İlave teşvik

İstihdamı koruma yanında istihdamı artırmaya yönelik olarak da bir dizi teşvik üzerinde çalışıldığı haberde yer aldı.

Buna göre, gençlerin ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamını kolaylaştırmak için esnek çalışma imkanı sağlanacak. Bu kişilerle süreli iş sözleşmesi yapılması kolaylaştırılacak, haftalık çalışma saatinde esneklik sağlanacak.

Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında, kayıt dışı çalıştırılanlar sigortalı olarak istihdam edilirse bu kişilere teşvik verilecek.

İşten çıkarma yapan işletmeler, yeni istihdam yaparlarsa teşvik alacaklar.

İstihdamı koruyan, işten çıkarma yapmayan işletmelere de teşvik verilecek.

Bu arada, getirilecek teşviklerin sigorta prim ve vergi teşviki yönünde olacağı, teşvik olarak verilen kısmın İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması üzerinde durulduğu öğrenildi.