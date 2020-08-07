İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

07 Ağustos 2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alırken, bu sürecin ekonomiye etkileri tüm dünyada ağır oldu. Pandemi sürecinde işten çıkarılmaların önüne geçmek ve işçilerin mağduriyet yaşamaması adına işten çıkarma yasağı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya konuldu.

Uygulama uzatıldı

31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, koronavirüs salgını ekonomik önlemleri kapsamında işten çıkarma yasağı başta olmak üzere çalışanları ilgilendiren çok sayıda düzenleme yapılırken, bu uygulamanın uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve işten çıkarma yasağı 17 Eylül'e kadar uzatıldı.

Yapılan düzenlemeyle işçilerin iş kaybı yaşamaması adına bu uygulama 3'er aylık sürelerle, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabiliyor.

Bu kapsamda işten çıkarılmalar olabilir

İşten çıkarma yasağı uygulamasına rağmen bazı özel durumlarda işçilerin işten çıkarılmaları da mümkün olabiliyor. İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ bu uygulamanın dışında tutulurken, işverenler ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı hareketlerde bulunan işçileri işten çıkartabiliyor.

Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih yasağının istisnaları arasına yer alıyor.

Yasağa uymayana ceza geliyor

Pandemi sürecinde bu uygulamaya aykırı hareket eden işverenlere ise yaptırımlar uygulanıyor. İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılıyor.

Çalışanın sigortası İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor

Bu süreçte işverenler haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesine karar verirse, sigortalı ve işveren paylarının tamamı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.