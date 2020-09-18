İstenmeyen ticari iletiler 1 Aralık’tan itibaren yasaklanıyor

18 Eylül 2020

ANKARA (DÜNYA)- Ticari elektronik iletilerin kontrolü amacıyla kurulması öngörülen İleti Yönetim Sistemi’ni kurmakla görevlendirilen TOBB, İleti Yönetim Sistemi A.Ş’yi kurdu.

İYS A.Ş, Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim Vakfı’nın(TOBEV) yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde kuruldu. İYS A.Ş Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi, sistemin 1 Aralık itibarıyla uygulamaya geçeceğini ve bu tarihten itibaren istenmeyen mesajların son bulacağını söyledi.

Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlara ilişkin gelen şikayet sayısının 500 bini aştığı bilgisini veren Tüfekçi, bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı’nın İYS’nin kurulmasına ilişkin yönetmelik hazırladığını hatırlattı.



Yönetmeliğin 1 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini dile getiren Tolga Tüfekçi, “Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmalar kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek” dedi.

Tüfekçi, vatandaşların, onaylarını İYS üzerinden iptal edebileceği gibi firmaların gönderim yaptığı iletişim kanalı bazında (mesaj, arama, e-posta) tercihlerini belirleyebileceklerini aktardı.