İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "E-ticaret eğitimlerine hız verdik." ifadelerini kullandı. Kopuz, yeni dönemin ticari hayatta yer eden e-uygulamalara adaptasyonu mecbur kıldığını belirtti.

Kopuz, "İSTİB üyelerinin salgın sonrasındaki sürece en hızlı şekilde adapte olması için elimizden geleni yapıyoruz. E-ticaret eğitimlerine hız verdik. Bunun için İSTİB Akademi bünyesinde e-ticaret, mevzuat ve yeni ticaret anlayışına ilişkin eğitimlerime aralıksız olarak devam ediyoruz. Yani yeni döneme yeni bir eğitim anlayışı ile ilerliyoruz. Bu aşamada Güvenilir Ürün Platformu ile güçlü bir iş birliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada İSTİB'in Gıda İşletmeleri Bilgilendirme Eğitimleri, Gıda Güvenliği, E-Ticaret, Gıda Mevzuatı gibi başlıklarını içeriyor.

Eğitim çalışmalarında salgın ile birlikte daha da önem kazanan e-ihracat ve e-ticaretin püf noktaları proaktif bir anlayışla ele alındı. Eğitim içerikleri hazırlanırken, İSTİB meslek komitelerinin temsil ettikleri sektörler de göz önünde bulunduruldu.