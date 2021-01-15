İSTİB Başkanı Kopuz: Tahsilat riski olmadan satış yapabiliriz

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) ocak ayı meclis toplantısında bir konuşan İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, bu sistemin ticaret erbabı için çok büyük bir avantaj sağladığını belirterek tüm üyeleri katılmaları için davet etti.

TOBB önderliğinde çok önemli iki projenin hayata geçirildiğini aktaran Kopuz, "Bunlardan birisi Ziraat Bankası ile yapılan Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi. Diğeri ise Halkbank ile gerçekleştirilen Paraf Ticari Kart Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi. Öncelikle bu projeyi hayata geçiren TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na tüm üyelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu projelerle, satıcı için tahsilat güvencesi sağlanırken, alıcı için de 18 aya kadar vade imkanı sağlanmış olacak. Tedarikçi ve alıcılar arasındaki alım-satım işlemleri, bu iki bankamızın garantörlüğünde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek

Kopuz, şunları kaydetti: "Satıcı için bankada tahsilat güvencesi oluşacak. Alıcıya da 18 aya kadar vade imkanı sağlanmış olacak. Yani bu sayede alıcı ve satıcı arasında oluşabilecek tahsilat riski ortadan kalkıyor. Tahsilat kaygısı yaşamadan ürünümüzü satacağız. Satış bedelini, bu bankaların garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Malı alan taraf da ödemelerini taksit ve 540 güne kadar vade ile yapma imkanına kavuşmuş olacak. Bu kartlardan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon işletme yararlanabilecek. Biz de bu kapsamda, İstanbul Ticaret Borsası olarak her iki bankamızla da işbirliği protokolümüzü imzaladık. Tüm üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum ve bu avantajlı projeye katılmaya davet ediyorum."