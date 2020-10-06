İSTİB: Etkin mera kullanımı küçükbaş hayvancılığı destekler

06 Ekim 2020

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, et üretiminde görülen artışın uygulanan doğru politikaların bir sonucu olduğunu belirterek, "Son dönemde küçükbaş et üretimimiz yüzde 34 artışla 126 bin tona yükseldi" dedi.

Pandemi döneminde üreticinin mağdur olmaması ve üretimin aksamaması için özel destek ve teşvikler sağlandığını belirten Kopuz ekledi, "Borçları faizsiz şekilde ertelendi. Yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvan işletmelerine bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği verildi. Bu sayısal artışlar, teşvik ve destekler olmadan, gelecek planı yapmadan mümkün olmaz. Küçükbaş hayvan sayısı 55 milyonu aştı."

Küçükbaş hayvancılığın teşvik edilmeye devam edilmesi gerektiğini aktaran Kopuz şunları söyledi:

"Son dönemde küçükbaş et üretimimiz yüzde 34 artışla 126 bin tona yükseldi. Ancak biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu yolda çalışmaya devam etmeliyiz. Zira Türkiye’nin meralarının etkin bir biçimde kullanılması küçükbaş hayvancılığı daha avantajlı hale getirecektir. Bu sayede yem maliyeti düşer. 1980’lerden beri ne yazık ki küçükbaş hayvancılık Türkiye’de geriledi. Bizim bu meseleyi halletmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda tedbirler de alınıyor. 2019’da damızlık olmayan küçükbaş hayvan ithalatı hiç yapılmadı. Aksine ihracat yüzde 923 artışla 166 bin 907 başa ulaştı."

Yıllardır uygulanan tarımsal destek ve planlamaların sonuçlarını vermeye başladığını vurgulayan Kopuz, "Eğer bu doğrultudaki irade sürerse tarımsal büyümemiz sürecektir. Ben bu iradenin süreceğine inanıyorum. Üstelik bu büyümenin sürmesinin hayati önemde olduğunu da söylemeliyim. Türkiye’nin nüfusunun 2050’ye kadar artması öngörülüyor. Bu yıla kadar gıda ihtiyacımız da sürekli artacak. Dolayısıyla tarım üretimimizi de artırmak zorundayız. Bizim tarım üretimimizle ilgili yanlış bir algı var. Eskiden tarımda kendine yeten bir ülkeydik, şimdi değiliz şeklinde. Bu yanlış algı bilerek oluşturuluyor. Zaman zaman piyasayı dengelemek için yapılan ithalatları kullanarak propaganda yapanlar var. Halbuki Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 içinde. Salgın döneminde tarımsal büyümeyi de Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulanan politikalar sağladı. Bakanlık bu zorlu dönemde müstahsilin üretime sağlıklı şartlarda devam edebilmesi için diğer kurumlarla iş birliği içinde çalışarak tedbirler aldı ve ortaya bu olumlu sonuç çıktı. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye de ayrıca bir teşekkür etmek gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Kopuz, pandemi döneminin alışkanlıkları değiştirdiğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"COVID-19 salgını başladığı günden itibaren gıda ve perakende sektörü hızlı bir dönüşüm içine girdi. Milyonlarca kredi kartı ilk kez internet alışverişinde kullanıldı, salgının ilk aylarında internet üzerinden gıda alışverişinde yüzde 420 artış gerçekleşti. Bunlar çok çarpıcı veriler. Salgın sonrasında da bu alışkanlıkların büyük oranda sürmesi bekleniyor. Tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi perakende sektörünün de e-ticaretin önemini kavramasını sağladı. Daha önce bu konuda çekingen davranan şirketler bile yatırım yapmaya başladı. Yeni dönemde, en çok kendini bu düzene adapte edebilen şirketler avantajlı olacaktır."

Kaynak: AA