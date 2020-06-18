İSTİB/Kopuz: Müşteri gıdaya dokunmadan almaz anlayışı yıkıldı

18 Haziran 2020

Pandemi sürecinin tüm dünyayı hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan fazlasıyla etkilediğini vurgulayan Kopuz, dünya genelinde ihracat hareketlerinin kimi sektörlerde azaldığını ve kimi yerlerde de tedarik zincirinin aksadığını ifade etti.

KOBİ'lerin finansman erişimine zorlanması sonucunda İstanbul Ticaret Borsası olarak kaynaklarını üyelerinin istifadesine sunduklarını vurgulayan Kopuz, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında Nefes Kredisi’ni yeniden başlatıp iş dünyasına nefes olduk. Bu kredi sayesinde KOBİ’lerimiz piyasa şartlarının çok daha altında bir oran olan yıllık yüzde 7.5 ile kredi kullanma şansına sahip oldular.

Nefes Kredisinin 2020 yılında anapara ve faiz ödemesiz şekilde verilmesi de işletmelerin ellerini rahatlattı. Bu süreçte,başkanımız ilk iş olarak tüm oda ve borsalardan sorunlarını iletmelerini istedi.Gelen talepler üzerinde çalışıp, sonuçları karar alıcılarla paylaştık. Karar alıcılara iletilen listede yer alan taleplerin birçoğu kabul edildi ve iş dünyasının hizmetine sunuldu." şeklinde konuştu.

Kopuz, yeni normal diye tabir edilen süreçte piyasaların hızla toparlandığını belirtti ve şunları söyledi:

"Türkiye’nin kriz yönetimindeki başarısı sayesinde yeni normale çok kısa sürede geçiş sağlandı. Bu sayede piyasada çarklar yeniden dönmeye başladı. Hem sağlık hem de ekonomi alanında olumlu gelişmelerin sürmesi için uzmanların uyarılarına harfiyen uymalıyız. Bu noktaya gelene kadar sağlık çalışanları çok büyük fedakârlıklarda bulundular. Bunca çabanın karşılığında bizden istenen şey maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız.

"Bugün yeni normalden bahsedebiliyorsak bu noktaya nasıl geldiğimizi de doğru şekilde değerlendirmemiz gerekir. Ülkemiz son dönemde yapılan reformlarla bambaşka bir görüntüye kavuşan sağlık sistemimiz ve sağlık çalışanlarımızın başarısı ile tüm dünyada takdir topladı. Bu musibet vesilesiyle de olsa sağlık alanına yapılan yatırımların asla boşa gitmeyeceğini öğrendik."

Kopuz, salgınla birlikte alışveriş alışkanlıklarının değiştiğini hatırlatarak, "Elektronik ticaretin bugüne ve geleceğe damga vuracağı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Ancak yavaş yavaş gerçekleşen bu dönüşüm pandemi sürecinde hızlandı.Özellikle perakende sektöründen gelen bilgiler önyargılarımızı yıkıyor. Araştırmalara göre internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde yüzde 200’e varan artışlar görülüyor. Eskiden 'Müşteri gıdayı görmeden, dokunmadan almaz' inanışı vardı. Şimdi bu önyargımız da yıkıldı. Geçen yılın aynı dönemine baktığımızda internet üzerinden kartlarla yapılan market ve gıda alışverişleri, geçen yılın aynı döneminin üç katına erişti. Tüm bu veriler, salgının da etkisiyle uzun zamandır beklenen ama salgının da etkisi ile erkenden gelen bir devrimi yaşadığımız anlamına geliyor. Yani alışveriş alışkanlıklarımızda bir milat yaşandı diyebiliriz" dedi.

Kaynak: AA