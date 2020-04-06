İstif makineleri sektörü de önlem kapsamına alınmak istiyor

06 Nisan 2020

Filiz COŞKUN

ANKARA-İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, dünyada ekonomik hayatın durması, küresel üretimin yavaşlaması, salgın ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirterek, istif makinaları sektörünün de ekonomik önlem paketindeki sektörler arasına alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Akbaytogan, küresel tedarik zincirindeki kopuş sebebiyle üretimde sorun yaşamaya başladıklarını, aynı şekilde nihai ürün temininin de zorlaştığını aktardı. Yanı sıra salgına karşı alınan önlemlerin işletmeleri zorladığına dikkat çeken Ender Akbaytogan, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan önlem paketinde yer alan sektörler arasına "istif makinaları" sektörünün de dahil edilmesini, muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin altışar ay ertelemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Gıda, perakende ve sağlık sektörlerinin kesintisiz işleyişi için istif makineleri üretiminin devamının şart olduğuna dikkat çeken Akbaytogan, şunları söyledi:

"Toplumsal olarak yaşantımızın ve ülke ekonomimizin normal işleyişine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunan istif makinaları sektörü, ekipmanları ve sağladığı çözümler ile hayatımıza kolaylık sunar. Olağanüstü zamanlarda bile üretime ve faaliyete devam etmesi gereken istif makinaları özellikle bu zamanlarda ekstra mesai harcayan gıda, perakende ve sağlık gibi sektörlerin işleyişine yardımcı olur. Bu sektörlerin üretim merkezlerinde kullanılan forkliftler ve kaldırma ekipmanlarından, depolarında kullanılan raf sistemlerine kadar aslında hayatımızın her alanında her noktasında karşımıza çıkan istif makinaları önemli ve gerekli hizmetler kategorisinde yer alıyor."