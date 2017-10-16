İstihdam arttı, İşsizlik Sigortası'na başvurular azaldı

16 Ekim 2017

İŞKUR tarafından bu yılın ocak-eylül döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 39 artarak 791 bin 542 kişiyi buldu.

İşe yerleştirilenlerin 534 bini erkek, 257 bini ise kadınlardan oluştu. İşe yerleştirmeler ağırlıklı olarak hizmet, imalat ve toptan-perakende sektörlerinde oldu.

İstihdamda yaşanan bu artış, İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuruları da etkiledi. Geçen yılın dokuz aylık döneminde 1 milyon 120 bin 378 olan İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuru sayısı, bu yılın aynı döneminde 978 bin 68'e düştü. Fona başvurulardaki düşüş yüzde 12,7'yi buldu.

67 bin 108 kişiye girişimcilik eğitimi

Son dönemdeki işe yerleştirmelere rağmen açık iş sayısının 100 binin üzerinde seyretmesi, İŞKUR'un iş arayanlar ve işverenlerle diyaloğunu da artırmasını beraberinde getirdi.

Bu kapsamda bu yılın dokuz aylık döneminde İŞKUR personeli, iş arayanlara verdikleri danışmanlık hizmeti kapsamında 2 milyonun üzerinde bireysel görüşme yaptı.

İşverenlerin talep ve önerilerini almak için 450 bine yakın iş yerine Kurum çalışanlarınca ziyaret gerçekleştirdi. 67 bin 108 kişi İŞKUR'un düzenlediği girişimcilik eğitim programından yararlandı.

TÜİK tarafından bugün açıklanan verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

Kaynak: AA