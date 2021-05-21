İstihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 8,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 21,8 arttı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise

yüzde 1,7 arttı.

Çalışma saatleri hizmet sektöründe geriledi

Sektörler toplamında çalışılan saat endeksi, 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,9 artarken; sektörler bazında sanayida artış yüzde 7,6; inşaat sektöründeki artış ise yüzde 14,8 oldu. Ticaret-hizmet sektörlerinde ise çalışılan saat endeksi yüzde 3,7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 16,8 arttı



Tüm sektörler toplamında brüt ücret-maaş endeksi, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,8 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 22,9, inşaat sektöründe yüzde 30,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,1 arttı.



Saatlik işgücü maliyetlerinde yüzde 14 artış



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 13,1, inşaat sektöründe yüzde 12,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,7 arttı.

Sektörlerin toplamında saatlik kazanç endeksi, ilk çeyrekte yüzde 14,6 artarken sanayi sektöründe

yüzde 14,2, inşaat sektöründe yüzde 13,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,4 artışlar yaşandı. .