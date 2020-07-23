ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Son Dakika Haberleri:

İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İstihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasında yetki Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap