İstihdam teşviklerinde süre uzatıldı

ANKARA



COVID-19’un ekonomik hayata olan etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda istihdama yönelik ilk adım, kısa çalışma ödeneğinde yeni başvuru alınmasına imkan sağlayan kararla dün atılmıştı.



Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 3 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararında ise halen yürürlükte olan 3 ayrı istihdam teşviklerinde süreler uzatıldı.



Kısa çalışmadan normal çalışma sürecine geçen işyerlerinde uygulanan normalleşme desteğinden yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkarılırken, bu kapsamda verilecek desteklerin süresi de 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı.



İşverenlerin artı bir olarak bildikleri, önceki yılın ortalama sigortalı sayısına eklenen istihdam için verilen ilave istihdam teşvik süresi 31 Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı.



Aynı şekilde kadın, genç, meslekli yeterlilik belgesi olanlara verilen istihdam teşvikleri de yine 31 Aralık 2022 sonuna kadar uzatıldı.

Bakan Selçuk: İstihdam Kalkanı kapsamındaki kararlar hayırlı olsun



Konuya ilişkin açıklama yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,

Pendeminin işgücüne ve istihdama etkisini azaltma yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu kapsamda yayınlanan yapılandırma kanununun ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla istihdam teşvik ve desteklerinin sürelerinin uzatıldığını söyledi.



Önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulamasının süreceğini belirten Selçuk, kadın-genç-mesleki yeterlik belgesi olanlara yönelik desteklerin de süresinin uzatıldığını aktardı ve “İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlarımıza, iş arayan vatandaşlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.