İstihdam teşviklerinden doğru yararlanıyor musunuz?

10 Nisan 2019

Ekonominin önemli göstergelerinden biri olan istihdam, doğal olarak ülkelerin ekonomi politikalarında önemli bir yer tutuyor. İşsizlikle mücadele ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önlemek adına işverenlere hak tanınan istihdam teşvikleri, şirketlerin personel maliyetlerini kısarak ciddi getiriler sağlıyor.

Teşviklerin kapsamı, desteklerden tam olarak nasıl yararlanılacağı ve bu konuda yapılacak işlemler firmalar için önemli bir alan. Artı365 Danışmanlık da istihdam teşviklerinde işletmelere yol gösteren firmalardan biri… Artı365 Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Berat Süphandağ, “İşe yeni giren ve çıkan personeller, personelin çalıştığı gün sayısı, prim tutarı ve firmanın çalışan ortalamasının yanı sıra çalışanın cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, gibi birçok dinamik faktörün teşvik hesaplamalarında dikkate alınması gerekmektedir. Bu sebeple, bu işlemlerin profesyonel bir el tarafından yapılması önem arz etmektedir. Aksi takdirde, bu işlemler sıklıkla hatalı yapılmakta ve bunun sonucunda cezalarla karşı karşıya kalınmaktadır” dedi.

Süphandağ, Artı 365 olarak mevcut teşviklerini müşterilere tam olarak kullandırmanın yanı sıra, yapmış oldukları analizlerle firmalarının teşviklerinin verimliliğini artırma yönünde de katkı sunduklarını söyledi.

Artı 365 Danışmanlık olarak, her senaryoya uygun algoritmalarla donatılmış güçlü yazılım altyapısı ve konu ile ilgili donanımlı ve tecrübeli ekibi ile müşterilerine hizmet vermekte olduklarını dile getiren Berat Süphandağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu teşviklerden müşterilerimizi en verimli şekilde faydalandırmayı taahhüt ve garanti ediyoruz. Konu ile ilgili müşterilerimize tam bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şöyle ki, mevcut teşviklerini müşterilerimize tam olarak kullandırmanın yanı sıra, yapmış olduğumuz analizlerle firmalarımızın teşviklerinin verimliliğini arttırma yönünde de katkı sunmaktayız. Artı 365 danışmanlık olarak, müşterilerimize sunduğumuz direk mali katkının yanı sıra, istihdam teşvikleri ile ilgili yersiz faydalandırma vb. doğabilecek tüm cezalarla ilgili sorumluluğu da üstümüze almaktayız. Bunun yanı sıra, firmalara hiçbir iş yükü doğurmayan çalışma prosedürümüz ile firmalarımıza ciddi bir işgücü tasarrufu katkısında da bulunmaktayız.”

Özel yazılım kullanılıyor

Artı 365 olarak kullandıkları yazılıma da değinen Berat Süphandağ, “Firmaların eğer yaptıysa mevcut başvuruları sonucu tahsil edecekleri tutarı belirtiyor ve bizim bu tutar üzerine ne kadar bir ek tutarı firmaya kazandırabileceğimizi raporluyoruz” dedi. Berat Süphandağ sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılında çıkan KHK ile 2011 Mart- 2018 Mart dönemi arasındaki firmaların hak ettikleri halde yararlanamadıkları teşviklerin geriye dönük başvurularının önü açılmıştır. Bu başvuruların yapılabilmesi için 2018 Mayıs sonuna kadar sistem üzerinden dilekçe verilmesi şartı konulmuştur. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Şöyle ki, genel bir yanlış algı sebebiyle firmaların birçoğu geçmiş dönem başvuru süresinin dolduğunu düşünmektedir.

Ancak biraz önce bahsettiğim gibi 2018 mayıs ayı sonuna kadar dilekçesini veren firmalar halen iptal-ek belgelerini sisteme yükleyebilmektedir. Artı 365 olarak sektörde sadece bizim yazılımımıza ait bir özellik ile firmaların eğer yaptıysa mevcut başvuruları sonucu tahsil edecekleri tutarı belirtiyor ve bizim bu tutar üzerine ne kadar bir ek tutarı firmaya kazandırabileceğimizi raporluyoruz. Son olarak veri gizliliği ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Firmaların bordro bilgilerinin dışarıya verilmesi konusunda bir çekinceleri olabiliyor. Bu konu ile ilgili uluslararası çapta veri gizliliğini garanti altına alan ISO 27001 belgeli bir firma olarak müşterilerimize ait personel verilerinin gizli kalacağını taahhüt etmekteyiz. Ayrıca talep etmeleri durumunda firmalarımıza kendi kullanımları için panel açmakta ve cari işlemlerini kendilerini yürütmelerine imkân tanımaktayız.”