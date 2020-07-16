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İstihdama ilişkin kanun teklifi komisyonda

AK Parti Mersin Milletvekili Lüfti Elvan yeniden komisyon başkanı seçildi.

İstihdama ilişkin kanun teklifi komisyonda
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AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Toplantı öncesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlık seçimi yapıldı. AK Parti Mersin Milletvekili Lüfti Elvan yeniden komisyon başkanı seçildi.

Elvan, kendisine gösterilen teveccühten dolayı komisyon üyelerine teşekkür etti.

Teklifin tümü üzerinde görüşmeler başladı.

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