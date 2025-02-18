İstihdamda tarihi zirve! Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan 2024 son çeyrek iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. İstihdam artışı ve işsizlikteki düşüşe dikkat çeken Bakan Işıkhan, uygulanan politikaların işgücü piyasasına olumlu yansıdığını vurguladı.

2024 yılının son çeyreğinde istihdam, bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 seviyesine yükseldi.

Bakan Işıkhan, iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirilen programların bu yükselişte etkili olduğunu belirtti.

İşsizlik oranı 2013’ten bu yana en düşük seviyede

Açıklanan verilere göre, işsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 8,6 seviyesine gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi. İşgücüne katılım oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 54,2’ye yükseldi.

Özellikle genç nüfusun işsizlik oranındaki düşüş dikkat çekti. Genç işsizlik oranı 0,5 puan azalarak yüzde 16,1’e geriledi.

Bakan Işıkhan, özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına katılımını artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, istihdam artışına yönelik stratejilerin devam edeceğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda çalışma hayatına yönelik hedeflerin kararlılıkla uygulanacağını vurgulayarak, “Gençlerimiz başta olmak üzere tüm grupların istihdama katılımını destekleyecek politikaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.