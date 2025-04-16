İstiklal Caddesi'ni her gün 246 bin kişi ziyaret etti

Cushman & Wakefield I TR International’ın ra­poruna göre, geçen yıl yaya trafiği İstiklal Caddesi’n­de 90,1 milyona, Nişantaşı böl­gesinde 36,2 milyon yükselir­ken, Bağdat Caddesi’nde 31,4 milyona geriledi. Caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2024’te de seyrini sürdürürken, İstik­lal Caddesi’ndeki 270 mağaza­nın 258’inin, Bağdat Caddesi’n­deki 329 mağazadan 324’ünün, Nişantaşı bölgesindeki 370 ma­ğazanın ise 352’sinin dolu oldu­ğu görüldü. “İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu”na göre, kül­türel çekim merkezlerinin yaya trafiğini artırması ve yerel mar­kaların öne çıkması dikkati çe­kerken, caddelerdeki boş mağa­za sayısı azalmaya devam etti. İşlemlerin çoğunu yeni kirala­malar oluştururken, 2024'te bir önceki yıl kentsel dönüşümde olan mağazaların yüzde 24›ü, boş mağazaların ise yüzde 34›ü kiralandı. İstiklal Caddesi›n­de ve Nişantaşı bölgesinde yeni kiralama işlem sayısı düşerken, Bağdat Caddesi›nde arttı.

Nişantaşı bölgesinde zafiyet yaşandı

Toplam 1,4 kilometre uzunlu­ğa sahip İstiklal Caddesi’ndeki 270 mağazanın 258’inde dolu­luğa ulaşılırken, 12 mağazanın boş olduğu görüldü. Boş mağaza sayısı 2024’te bir önceki yıla gö­re 1 adet artarak 12'ye çıktı. Son yıllarda kentsel dönüşüm çalış­malarının arttığı Bağdat Cadde­si’nin araştırmaya konu olan 2,6 kilometrelik bölümünde mağaza sayısı 335’ten 329’a gerilerken, 324 mağazanın dolu olduğu göz­lendi. Boş mağaza sayısı 7’den 5’e düştü. Avrupa Yakası’nın göz­de alışveriş yerlerinden olan ve 2,7 kilometrelik uzunluğa sahip Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi olmak üzere 4 ana caddeden oluşan Nişantaşı böl­gesindeki mağaza sayısı 374’ten 370’e indi. 352 mağazanın dolu olduğu görülürken, boş mağaza sayısı 14’ten 18’e yükseldi. Geçen yıl söz konusu caddelerde toplam 51 mağaza kiralama işlemi ger­çekleşirken, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı’nda 22’şer, İstiklal›de 7 mağaza kiralandı. Rapor, cadde bazında farklılaşan eğilimleri de ortaya koydu. Buna göre, Nişan­taşı bölgesinde ve İstiklal Cad­desi’nde işlem sayısında düşüş yaşanırken, kiralanan alanların ortalama büyüklüğünün artma­sı dikkati çekti. Bu durum, mar­kaların daha geniş metrekareli mağazalara yöneldiğinin kanıtı oldu. Öte yandan Bağdat Cadde­si'nde ise kentsel dönüşüm pro­jeleri ve yüksek doluluk oranla­rının etkisiyle, markaların uy­gun konum bulmakta zorlandığı ve bu nedenle kiralanan ortala­ma alan büyüklüğünün küçül­düğü görüldü. Üç ana caddede kiralama işlemlerinde özellik­le yeme-içme sektörünün yaptı­ğı atak gözlerden kaçmadı. Yeni kiralama işlemlerinin hacimsel açıdan yüzde 36›sı giyim ve ayak­kabı sektörü, yüzde 32›si ise ye­me-içme sektörü tarafından ya­pıldı. Yeme-içmede bu oran yüz­de 23'ten yüzde 32'ye yükseldi.

En çok yabancı marka Bağdat Caddesi’nde

Önceki yıl olduğu gibi 2024 yılında da en fazla yabancı marka sayısının yüzde 21 seviyesiyle Bağdat Caddesi›nde olduğu görülürken, onu yüzde 17 ile Nişantaşı bölgesi, yüzde 15 ile İstiklal Caddesi takip etti. Nişantaşı hem ulusal hem de uluslararası lüks markaların başlıca merkez bölgesi olmakla beraber, bünyesindeki ünlü restoran ve kafeleriyle öne çıktı. Bağdat Caddesi, lüks ve üst segment markaların yanı sıra çok katlı mağazacılığın da yer aldığı geniş yelpazede ulusal ve uluslararası markaları barındırırken, İstiklal Caddesi çok sayıda ulusal ve uluslararası perakendeciler ile kültürel ve tarihi eserlere, müze, tiyatro, restoran ve elçiliklere ev sahipliği yaptı.

Kültürel etkinlikler etkili oldu

Araştırma kapsamında, İstanbul'un en önemli üç

alışveriş caddesi ziyaretçi sayısı üzerinden incelendi. Yaya trafiğinin İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesinde arttığı, Bağdat Caddesi’nde ise düştüğü hesaplandı. İstiklal'in günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde

yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonunda ise yüzde 7 yükselişle 313 bin 500'e ulaştı. Caddenin yaya trafiği aylık ortalama 7,5 milyona, yıllık ise 87 milyondan 90,1 milyona çıktı. Özellikle kültürel ve sanatsal etkinlikler ile caddenin kültürel ve turistik bir merkez olarak öne çıkmasının

bu trafiği önemli ölçüde etkilediği araştırmada ortaya kondu.

Abdi İpekçi’de metrekare bedeli 250 dolar

Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi, bir önceki yıl olduğu gibi metrekare başına 250 dolarla son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde unvanını sürdürdü. Bu tutarla Amsterdam, Prag ve Helsinki’nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi’yi, metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı Bağdat Caddesi’ne modernize edilen fiziki yapısı ve artan erişilebilirliği nedeniyle gelecek dönemde talebin daha da güçlenmesinin beklendiği belirtildi. Yüksek talep ve kira seviyeleri ile sınırlı arz gibi nedenlerle uygun yer bulmak zorlaşırken, kentsel dönüşüm projelerinin arzı artırması, gelecek yıllarda cadde mağazacılığının büyümeye devam etmesi öngörülüyor.