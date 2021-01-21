İSTKA talih kuşunu start up’lara konduracak

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul’u dünyanın girişimcilik merkezi yapmak üzere önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Uluslararası İstanbul Girişimcilik Programı ile girişimciliğin tüm aktörlerini de içine alarak yurtdışından start up’ların gelmesini cazip kılacak destekler ve düzenlemeler de hazırladı.

Ajans yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcı endüstriler ile birlikte sosyal kalkınma olarak çocuklar ve gençleri de içine alarak tarihi bir bütçeyle 2021 yılına girdi. Dört farklı destek programı, bir fizibilite desteği ve bir bölgesel girişim fonu olmak üzere toplam 458 milyon lirayı İstanbul’un kullanımına açtı.

Bugüne kadarki en büyük çağrıya çıktıklarını söyleyen İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, İstanbul’un girişimcilikte büyük bir potansiyel taşıdığını belirtiyor ve ekliyor:

“Türkiye sanayisinin üçte biri girişimciliğin ise yüzde 90’ı İstanbul’da. Sanayisi, ticaretiyle ön plana çıkan İstanbul girişimcilikte Türkiye’yi 9’a katlıyor. Bu potansiyeli öne çıkararak İstanbul’u hem bölgesel hem de küresel girişimcilik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Fonların fonu oluyor

“Girişimcilik ekosisteminde bugüne kadar hep ilk basamakları destekledik. Girişimlerin eğitiminden ürünün ticarileşmesine, yurtdışında yer bulmasından altyapı desteğine kadar çeşitli aşamalarda yer aldık” diyen Tüzgen 2021 yılı itibariyle girişimcilere yatırım yapan ventures capital olarak bilinen girişim sermayesi şirketlerine yatırım yapma kararı aldıklarına değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamu eliyle girişimci bulup yatırım yapmak yerine bu alanda uzmanlaşmış fonları destekleyeceğiz. Bu sayede daha fazla girişimciye ulaşmanın yolunu açmış olacağız. Türkiye’den küresele girişimci çıkışı olabileceği gibi yurtdışından Türkiye’ye girişimci getirilebilmesi için de kamu desteğiyle fonların yanında yer alacağız.”

Sisteme yeni yatırımcılar getirecek

Geçen yıl pandemi nedeniyle sağlık teknolojilerine artan desteklerle İstanbul’da girişimcilere yapılan yatırım miktarı 100 milyon doların üzerine çıktı. İSTKA, bu rakamı katlayacak bir bütçeyle girişimcilerin başına talih kuşu konduracak. 250 milyon liralık fonu girişim sermayesi şirketleri aracılığıyla start up’lara ulaştıracaklarını söyleyen Tüzgen, “Bir kaldıraç etkisi yaratmak istiyoruz. 250 milyon lira fon aktararak 1 milyar dolarlık etki yaratacağız. Girişim sermayesi şirketlerine kamunun yaptığı yatırımla özel sektörün dikkatini bu alana çekeceğiz” dedi.

Tüm fonların teklifleri değerlendirilecek

Start up ekonomisini güçlendirecek İSTKA Bölgesel Girişim Fonu’nun yatırım yapacağı alanlarda öncelik yüksek katma değer taşıyanlarda olacak. Bu kriterin en çok teknoloji alanında görüldüğünü söyleyen Tüzgen, çerçeveyi geniş tuttuklarına dikkat çekerek, “Tüm girişim sermayesi şirketlerine davette bulunduk. Gelecek tüm teklifleri değerlendireceğiz. Mümkün olduğunca fazla fona destek vererek çeşitlilik sağlayacağız” dedi. Türkiye’nin dünyada oyun sektörüyle öne çıktığını hatırlatan Tüzgem, “Bu alanda İstanbul Avrupa’da ikinci sırada. 160’ın üzerinde oyun stüdyosu İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Aralarında milyar dolarlık değerleme alma potansiyeli olan şirketler var. Diğer taraftan finans teknolojileri alanında şehir oldukça gelişmiş durumda. Bu alanlarda unicornların çıkmasına destek olacağız” şeklinde konuştu.

Bu yılın sonuna kadar 250 milyon liralık bütçeyi tahsis edecek olan İSTKA, her bir fona en az 10 milyon en fazla ise 50 milyon lira tutarında destek olacak. Tahsis edilecek bütçe beş yıllık zaman dilimi içinde kullanılacak. Ajans, her yıl bu alanda yeni bir çağrı açacak.