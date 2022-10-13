İSTKA’dan yazılıma yönelik 100 milyon liralık mali destek programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) toplam 100 milyon TL’lik Yetenek İstanbul Mali Destek Programı çağrısına çıktı.

Program kapsamında yazılımcı eğitim ve istihdam merkezleri kurularak yazılım sektörünün ihtiyaç duyduğu becerilere sahip insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamı sağlanacak.

Program kapsamında düzenlenecek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yazılım sektöründe kariyer yapmak isteyen 18-35 yaş arası gençler faydalanacak.

Proje başına başvuru sahiplerine 3 milyon 500 bin TL ile 7 milyon 500 bin TL arasında destek verilecek. Destek programına, belediyeler, üniversiteler, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleri başvurabilecek.

Projelerde, yazılımcı istihdam eden firmalar ve diğer sektör paydaşları ile müfredat belirleme ve geliştirme, kursiyer seçimi ve eğitim faaliyetleri ile istihdam olanakları için yakın ve tamamlayıcı iş birlikleri kurulması sağlanacak.

Başvuru sahiplerine program kapsamında verilecek destek tutarı, performans esasına dayalı olacak. Yazılımcı eğitim merkezi kurulumu için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, tadilat, tefrişat, mobilya, malzeme ve ekipman giderleri de karşılanacak.

Projelerde kursiyerlerin eğitimi ve istihdamı karşılığında başvuru sahiplerine her bir kursiyer için 5 bin TL ila 50 bin TL performans ödemesi verilecek. Programa son başvuru tarihi 11 Ocak 2023.