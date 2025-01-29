İsveç Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz indirimi kararı

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), enflasyonist baskıların yüzde 2 olan enflasyon hedefine uyumlu hale geldiğini belirterek, politika faizinde 25 baz puanlık bir indirime daha gitti. Bu kararın ardından gösterge faiz oranı yüzde 2,50’den yüzde 2,25’e düştü.

Riksbank’tan yapılan açıklamada, piyasa beklentileri doğrultusunda alınan bu kararın, Mayıs 2024’ten itibaren toplamda 175 baz puanlık bir faiz indirimini temsil ettiği belirtildi. Banka, faiz indirimlerinin İsveç ekonomisindeki toparlanma ve krona döviz kuruna yönelik riskleri yakından izleyerek sürdürüldüğünü ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekonomik gelişmeler ve yurt dışındaki belirsizlikler dikkate alındığında, enflasyon ve ekonomik aktivite görünümündeki değişikliklere uygun olarak harekete geçmeye hazırız. ABD ve Avrupa’daki ekonomik politika kararları ve jeopolitik gerginlikler, İsveç ekonomisini etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor."

Riksbank, enflasyonun yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kalmasını hedeflerken, iç ve dış ekonomik koşullara bağlı olarak faiz politikasında gerektiğinde esneklik gösterebileceğini belirtti.

Politika faizine ilişkin bu karar, 5 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Banka Yönetim Kurulu’nun bu toplantıya ilişkin tutanaklarının ise 4 Şubat’ta yayımlanması planlanıyor.