İsveç Merkez Bankası politika faiz oranını değiştirmedi

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İsveç Merkez Bankası (Riksbank), ana politika faiz oranını yüzde 1,75 seviyesinde sabit tuttuğunu duyurdu. Banka, Orta Doğu genelindeki çatışmaların yarattığı olumsuz etkilerin enflasyonu yukarı yönlü tetikleme riski barındırdığını açıkladı. Yetkililer, söz konusu jeopolitik risk faktörü nedeniyle yılın ilerleyen dönemlerinde yeni bir faiz artırımı yapılma olasılığının belirgin şekilde yükseldiğini vurguladı.

Finans piyasalarının beklediği sabit tutma kararı, Wall Street Journal tarafından düzenlenen uzman anket sonuçlarıyla tam bir paralellik gösterdi. Riksbank politika yapıcıları, böylece üst üste altıncı toplantıda da ana faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeme yönünde oy kullandı. Banka, düşen enflasyon oranlarını ve büyüme sancıları çeken yerel ekonomiyi yakından takip ediyor.

Vadeli petrol piyasaları ve ithalat fiyatları izleniyor

Ekonomi yönetimi, ham petrol vadeli işlem fiyatlarındaki hareketleri hassasiyetle gözlemlediklerini belirtti. Mevcut piyasa verileri, arzın yakın vadede normalleşmeye başlayacağına ve petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareket edeceğine işaret ediyor. Riksbank, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde ithalat fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin ve tüketici fiyatlarına yönelik maliyet geçişkenliğinin tamamen sınırlı kalacağını öngörüyor.

Riksbank, küresel ekonomik değerlendirmelerini geçen hafta tamamladığını paylaştı. Kararın alındığı takvim planlaması, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik gerçekleştirilen ön anlaşmanın tahminlere ve raporlara dahil edilmediğini gösteriyor. Kurum, mevcut jeopolitik gelişmelerin yüksek düzeyde bir ihtiyat ve teyakkuz gerektirdiğini resmi bildirisinde ilan etti.

Riksbank para politikasında esneklik vurguladı

Kurum, gelecek döneme ilişkin olası ekonomik sonuçların oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını bildirdi. Riksbank, enerji maliyetlerindeki ani oynaklığa veya yerel ekonomik gelişimin sekteye uğraması ihtimaline karşı para politikasında hızlı bir ayarlama yapmak adına operasyonel açıdan yüksek bir hazırlık seviyesi koruyor.