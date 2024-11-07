İsveç Merkez Bankası'ndan beklenen 50 baz puan faiz indirimi

İsveç Merkez Bankası (Riksbank), piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 3,25'ten yüzde 2,75'e çekti. Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon ve ekonomik faaliyetlerin mevcut seviyelerde devam etmesi halinde Aralık ayında ve 2025’in ilk yarısında da faiz indirimlerine devam edilebileceği belirtildi.

Riksbank, enflasyonun ve ekonomik görünümün sürdürülebilirliğini değerlendirmenin, özellikle dış dünya ve ABD seçimleri sonrası zorlaştığına dikkat çekti. Ayrıca, jeopolitik riskler ve döviz kuruna bağlı olarak İsveç ekonomisinin karşılaşabileceği potansiyel dalgalanmalar, farklı para politikası kararlarını gerektirebilecek riskler arasında gösterildi.

Yeni belirlenen faiz oranları, 13 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.