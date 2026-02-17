İsveç özel adaları bedava dağıtacak: Sadece milyarderler başvuramıyor

İsveç merkezli turizm şirketi Visit Sweden, İsveç'de yer alan doğa harikası beş özel adayı hediye edeceği bir çekiliş başlattı.

İsveç'in dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla adaya sahip olduğunu belirten Visit Sweden CEO'su Susanne Andersson, "İnsanları belki de en gerçek lüks biçiminin tadını çıkarmaya davet etmek istiyoruz: Kendi adanızda doğanın huzuru ve dinginliği" dedi.

Çekiliş kapsamında verilecek adaların mülkiyet hakkı devredilmeyecek, kazananlar adayı sadece bir yıl boyunca kullanma hakkına sahip 'resmi ada koruyucusu' olacak. Bu süre zarfında, yerel yaban hayatına ve çevreye saygı göstermek koşuluyla kamp yapılabilecek ya da adaya misafir davet edilebilecek. Ancak İsveç'teki "kamuya açık alanlara erişim hakkı" kanunu gereği, yabancılar da adayı ziyaret edebilecek.

İsveç ada çekilişine nasıl başvurulur?

Çekiliş Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen ve Marsten oluşan 5 özel ada ile birlikte iki kişilik İsveç'e gidiş-dönüş uçak biletini kapsıyor.

Ancak adalara ulaşım bireysel imkanlarla sağlanacak. Çekilişe katılmak için de 'adayı neden hak ettiğinizi' bir dakikadan kısa sürede açıklayan bir video göndermeniz yeterli olacak. Videoyu #YourSwedishIsland etiketiyle sosyal medyada paylaşmak da katılımcıların şansını artıracak.

Son katılım tarihi 17 Nisan 2026 olarak açıklanırken, jüri en yaratıcı başvuruları seçerek kazananları bu mayıs ayında açıklayacak.

Milyarderler başvuramıyor

'Lüksü' maddi aşırılık değil, doğada sadelik, sessizlik ve özgürlük olarak yeniden tanımlamayı hedefleyen Visit Sweden, çekilişe milyarderler hariç, 18 yaş ve üzeri tüm uluslararası gezginlerin katılabileceğini duyurdu.