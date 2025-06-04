İsveç'te ada üzerindeki satılık ev hayrete düşürdü: Sadece 2 milyon 720 bin TL

İskandinav ülkeleri emlak ilan sitesi cheap.houses.scandinavia’da yayınlanan ilan, özellikle doğa tutkunları ve huzur arayanların ilgisini çekti.

Tamamen şebeke dışı olarak tasarlanan ev, güneş enerjisi ve sürdürülebilir yapısıyla doğayla uyum içinde bulunuyor. Evin iç dekorasyonu ve ağaçların altında yer alan veranda, ilanı görenlerin dikkatini çeken başlıca özellikler arasında yer aldı.

Evin sunduğu olanaklar

İki yatak odası

Güneş alan geniş bir teras

Doğrudan suya açılan bir iskele

Çevresinde başka yapı bulunmayan, tamamen size ait bir ada

Teknoloji ve kalabalıktan uzak, doğayla baş başa yaşamak isteyenler için ideal olan bu evin satış fiyatı 82 bin 800 dolar olarak belirtildi. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu fiyatlara ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu günümüzde, bu doğa harikası mülk hayalleri süslemeye devam ediyor.