İsveç'te emeklilik reformu: 22 milyar dolarlık birikim 14 fona dağıtıldı

İsveç'in zorunlu primli emeklilik sistemi Premiepension’da yürütülen kapsamlı reform sürecinde küresel hisse senedi fonları için yeni dönem başladı.

Önceki yapıda platforma katılım şartları daha esnekken, geçmişte yaşanan dolandırıcılık vakalarının ardından 2022’de erişim kriterleri sıkılaştırıldı ve fon sayısı önemli ölçüde azaltıldı.

22 milyar dolarlık birikim 14 fona dağıtıldı

Yaklaşık 22 milyar dolarlık emeklilik birikimi, yapılan son ihale sonucunda 14 fona dağıtılırken en büyük yetkiyi Swedbank Robur Fonder ve Waystone Fund Management aldı. Fon sayısı da 45’ten 14’e düşürüldü.

Zorunlu primli emeklilik sistemi

İsveç’te çalışanlar maaşlarının yüzde 2,5’ini zorunlu olarak primli emeklilik hesabına aktarırken, bu birikimlerin hangi fonlarda değerlendirileceğine ise kendileri karar veriyor.

İsveç Emeklilik Ajansı, sistemdeki toplam varlıkların 2040 yılına kadar 3 trilyon kron seviyesinden yaklaşık 5 trilyon krona yükselmesini öngörürken Premiepension sisteminde gerçekleştirilen ihale, şimdiye kadarki en kapsamlı tedarik süreci olarak kayıtlara geçti.

Toplam 12 fon yöneticisi sözleşme almaya hak kazanırken bunlar arasında AMF Fonder AB ve Carnegie Fonder AB gibi yerel şirketlerin yanı sıra JPMorgan Asset Management Europe Sarl ve Schroder Investment Management Europe SA gibi büyük uluslararası kuruluşlar da bulunuyor.

Bloomberg'in haberine göre sisteme dahil edilen fonlar ve yöneticileri ise şöyle:

-AMF Aktiefond Global - AMF Fonder

-D&G Global All Cap - Carnegie Fonder

-Fidelity Funds Global Equity Income ESG Fund - FIL Investment Management

-JPMorgan Funds - Global Sustainable Equity Fund - J.P. Morgan Asset Management

-Jupiter Merian World Equity Fund - Jupiter Asset Management

-Robeco Global Stars Equities - Robeco Institutional Asset Management

-Schroder International Selection Fund Global Sustainable Value - Schroder Investment Management

-SEB Global Aktiefond - SEB Funds

-Folksam LO Världen - Swedbank Robur Fonder

-Swedbank Robur Aktiefond Pension - Swedbank Robur Fonder

-Columbia Threadneedle (Lux) Global Focus - Threadneedle Management

-LUX MULTIMANAGER SICAV - BankInvest Global Equities - Waystone Fund Management

-LUX MULTIMANAGER SICAV - BankInvest Global Equity Income - Waystone Fund Management

-Ålandsbanken Global Aktie Placeringsfond - Ålandsbanken Fondbolag