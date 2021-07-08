İşveren kanadı teklifini açıkladı: Düşük maaşlılara seyyanen + oransal zam

Mehmet KAYA

ANKARA – Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 700 bin kamu işçisinin sözleşme pazarlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılan toplantıda, işveren tarafı seyyanen zam önerisi getirdi. Düşük ücretli olarak tanımlanan maaş ı3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerdi.

Bunlara ilave olarak birinci altı ay için yüzde 9, ikinci altı ay için yüzde 5 artış ve üzerinde olursa enflasyon farkı teklif edildi.

İkinci altı ay için ise resmi bir teklif sunulmadı. Ancak işveren kanadı birinci ve ikinci altı ay için yüzde 5 artış ve üzerinde oluşursa enflasyon farkı şeklinde bir hazırlık yaptığını duyurdu. Taraflar yeni oturumu Bayram sonrası yapma konusunda anlaştılar.

İşçi talebi

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri için ortak talepler belirlemişti. İyileştirme ve diğer sosyal haklar dışında, ücretlerin oransal artışına yönelik olarak, ilk 6 ay için yüzde 20 zam, diğer 6 aylar için enflasyon+yüzde 3 refah payı talep edilmişti.