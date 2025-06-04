İşveren yapmak zorunda! Bu belgeyi vermezse tazminat alabilirsiniz

İş Kanunu, işçi ile işveren arasında çalışma ilişkisinden doğan hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde gözden kaçmaması gereken bir uygulamayı gündeme taşıdı.

Karakaş, işverenin işten ayrılan işçiye vermesi gereken, vermediği durumda ise ceza ödemek durumunda kalacağı belgeyi yazdı.

Çalışma belgesi olarak adlandırılan bu doküman işçinin yaptığı işin çeşidini ve süresini gösteriyor.

Para cezası var

İş kanununa göre bu belgenin verilmemesi işverenin inisiyatifinde değil. Hatta bu belgede yer alan bilgilerin gerçek dışı olması da işverenin cezalandırılmasına yol açıyor.

İşçi belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar görürse tazminat isteyebiliyor. Hatta benzer durumda yeni işverenin de tazminat isteme hakkı var.

İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi verilmemesi ya da gerçeğe aykırı bilgiler içeren belge verilmesi halinde 2 bin 17 lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.