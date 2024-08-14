İşverenler Cumhurbaşkanlığı'nda: Üretim maliyetlerimiz arttı, şirketler kur baskısı altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da yer aldı.

TİSK Başkanı Akkol, kabulün ardından değerlendirmesinde, paydaşların ortak akılla, sosyal diyalog içinde çalışmasına ve çözümler üretmesine verdikleri önemi vurguladı.

Kalıcı faydaların bu şekilde ve 'birlikte mümkün' anlayışıyla sağlanabileceğine inancını belirten Akkol, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın ev sahipliğinde iş dünyasına yönelik konuları birlikte ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi.

İşverenler hangi sorunları dile getirdi?

Metalden, inşaat ve çimentoya, kimyadan tekstile, madenden, ilaç, sağlık ve turizme ülke ekonomisine ve kalkınmasına yön veren sektörlerin temsilcileriyle katıldıkları toplantıda sosyal diyaloğun en kıymetli örneklerinden birini sergilediklerini ifade eden Akkol, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, finansman sorunları, girdi, hammadde, enerji ve işçilik başta olmak üzere artan üretim maliyetleri, kur politikası ve daralan talep gibi başlıca konularımızı değerlendirdik. Özellikle son dönemde artan finansman maliyetleri, ihracattaki kur baskısı ve artan uluslararası rekabet sebebiyle zorlanan işletmeler için SGK maliyetlerinin artırılması, teşviklerin geri çekilmesi gibi kamuoyunda dile getirilen uygulamaların hem işletmeler hem de çalışanlar açısından uygun olmayacağı yönündeki görüşlerimizi paylaştık. Sektörlerimizin önde gelen temsilcileri ile beraber iş dünyamızın görüş ve beklentilerini aktardığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."

'SGK prim desteği olmak üzere teşvikler devam etmeli'

TİSK'in açıklamasında toplantıda dile getirilen gelecek döneme dair taleplere de yer verildi.

Buna göre Orta Vadeli Program'da açıklanan ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planı'nda yer alan yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesinin ve başlanan kapsamlı mevzuat çalışmasının hızlıca yasalaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, işverene sağlanan ve istihdamı destekleyen başta 5 puanlık SGK prim desteği olmak üzere teşviklerin devam etmesi istendi.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede kararlılıkla adımlar atılarak devletin, çalışanın, işverenin birlikte fayda sağlaması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kayıtlı, örgütlü, çalışanına ve devlete olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren, çalışanını iş kazasına maruz bırakmayan işletmeler için 'Beyaz Bayrak' uygulamasının hızlıca hayata geçirilmesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Başta dijitalleşme ve yeşil dönüşümün yarattığı ihtiyaçlar olmak üzere iş gücü piyasalarında yaşanan yapısal dönüşümü destekleyecek programların ve teşvik mekanizmalarının tasarlanması gerektiği belirtilen açıklamada, hazırlanan "Ulusal Sanayi Alanları Master Planı"nda deprem riski taşıyan sanayi bölgeleri için depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak çalışmalar yapılması ve yapılanma sürecinin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi.

'KDV istisnası devam etmeli'

İhracat odaklı üretim yapan yerel şirketlerin maliyet etkin üretimini destekleyecek teşvik mekanizmalarının tasarlanması ve kümelenme modellerinin Türkiye genelinde genişletilmesinin, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesinin ve yapay zeka kamu-özel sektör işbirliği platformunun kurulmasının talep edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İklim Kanunu'nun ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'nin en hızlı şekilde hayata geçirilmesi ve elde edilecek kaynağın sanayinin dönüşüm yatırımlarında kullanılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Turizm sektörünün dönüşümünü sağlayacak yatırımların desteklenmesi, nitelikli hukuk eğitimi ile nitelikli uygulayıcıların yetiştirilmesi, yargı reformu ile hukuk güvenliğinin güçlendirilmesi, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri arasında içtihat birliğinin sağlanması ve zaman aşımı süresinin 1 yıla indirilmesi önem taşıyor.

Serbest ticaret anlaşmalarının çoğaltılması ve kapsamına dijital hizmetlerin de eklenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını, ihracat potansiyelinin artışı için önemli olan Dahilde İşleme Rejimi mevzuatının sadeleştirilmesi ve mevcutta uygulanan KDV istisnasının devam etmesini istiyoruz."