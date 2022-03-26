İşverenlerin yüzde 43'ü istihdam için iyimser

ManpowerGroup, 2022'nin ikinci çeyreği için işverenlerin işe alım niyetlerini ölçmek için 40 ülke ve bölgede toplam 41.379 işverenle anket yaptı. COVID-19 pandemisinin devam ettiği ortamda yapılan, Nisan-Haziran 2022 dönemine ilişkin, anketin bulguları bazı ülkelerde devam eden ekonomik dalgalanmaların etkisini yansıtmakla birlikte dünyanın dört bir yanındaki işverenlerin istihdam beklentisi geçen çeyreğe göre azalsa da hala olumlu yönde.

Güçlü bir istihdam ortamı

1.030 Türk işverenin de katıldığı araştırmada katılımcıların %43’ü işe alım beklentilerinin arttığını, %32'si değişiklik olmadığını, %24'ü ise düşüş olduğunu belirtti. 2022'nin ikinci çeyreği için Türkiye’de Net İstihdam Görünümü’nün (NEO) 19 yüzde puan olması iş arayanların önümüzdeki çeyrekte güçlü bir istihdam ortamı bekleyebileceği anlamına da geliyor. Son çeyreğe kıyasla, Türkiye'de NEO puanı -11 yüzde puan düşmüş olsa da 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla 3 yüzde puan arttı.

Restoran ve oteller çok zayıf

Toptan ve perakende ticaret sektöründeki işverenler, 26 NEO puanı ile en iyi istihdam performansı bekleyen işverenler oldu.

Bu sektörde işe alım yapanlar, işe alım planlarının bir önceki çeyreğe göre 7 puan, 2021'in ikinci çeyreğine kıyasla da 14 puan iyileşmesini bekliyor. Restoran ve otel sektöründeki şirketler ise 6 NEO puanı ile 2022'nin ikinci çeyreğinde en düşük istihdam performansı bekleyen işverenler oldu. İşverenler arasında yapılan araştırmada bu sektörde istihdamın 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana -12 puan azalması bekleniyor.

Önemli bir ekonomik gösterge

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye'nin 2022 ikinci çeyrek istihdam görünümü hakkında şu bilgileri paylaştı: “Bu anketimiz, türünün en kapsamlı, ileriye dönük istihdam anketi olup Türkiye'nin yanı sıra küresel olarak da önemli bir ekonomik gösterge olarak kullanılmaktadır. İş dünyasına rehberlik etmek için, işe alım aktivitesinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesini alıp işe alım aktivitesinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesini çıkararak istihdam görünümünü elde ediyoruz. Bu son araştırmanın sonuçlarına baktığımızda da 2022'nin ikinci çeyreği için olumlu istihdam beklentilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak beklentiler küresel konjonktürün etkisi ile geçtiğimiz yılın son çeyreğine göre azalırken geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış görülüyor. Ocak ayında asgari ücretin yükselmesinin ve artan işletme maliyetlerinin geçtiğimiz çeyreğe oranla olumsuz yönde değişiklik görülmesine neden olduğunu da söyleyebiliriz.”

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Ocak 2022’de gerçekleştirilen İstihdama Genel Bakış Anketi, küresel olarak önemli bir ekonomik gösterge olarak kullanılan ve türünün en kapsamlı, ileriye dönük istihdam anketi. Net İstihdam Görünümü, işe alım faaliyetlerinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesi alınarak ve bundan işe alım faaliyetlerinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak elde ediliyor. İstihdam Görünümü verilerini toplamak için kullanılan metodoloji, Q1 2022 raporu için 40 pazarı kapsayacak şekilde dijitalleştirildi. Önceki çeyreklerde yanıt verenlerle telefon yoluyla iletişime geçilmişken veriler çevrimiçi olarak toplanıyor. Katılımcılar, çift katılımlı çevrimiçi panellerin üyeleri ve anketi tamamlamaya teşvik ediliyor. Sorulan soru ve yanıtlayan profili değişmedi. Organizasyon ve sektör boyutu, uluslararası karşılaştırmalara izin vermek için tüm ülkelerde standartlaştırıldı.